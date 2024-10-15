"Не хватило хладнокровия". Довбик прокомментировал ничью с Чехией

Нападающий сборной Украины Артем Довбик рассказал, почему пропустил тренировку перед матчем с Чехией (1:1). Артем сумел в итоге принять участие в поединке и даже отличился голом, реализовав пенальти.

"Было воспаление в колене. Сегодня чувствовал себя более-менее хорошо, но в конце [матча] уже был уставший - тренер сделал замену. Это решение тренера, он видит, когда игрок уставший", - сказал Артем.

Также Довбик оценил результат и ход матча с чехами.

"Чехия - очень хорошая команда. Знаю одного игрока, был в "Жироне". Очень хорошо сегодня против меня играл, и его напарник тоже. Моменты были, но не хватило хладнокровия в заключительных эпизодах. Если сравнивать с первыми матчами, [четыре очка] более-менее хороший результат для нас. Все немножко уставшие, но четыре очка есть. Хотелось шесть", - добавил он.

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