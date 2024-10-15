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Калюжный: Чехи - очень атлетичная команда, нам было непросто

Национальная сборная Украины

Хавбек сборной Украины прокомментировал результат матча с Чехией

Калюжный: Чехи - очень атлетичная команда, нам было непросто

Фото: УАФ

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Полузащитник сборной Украины Иван Калюжный поделился своими мыслями по поводу ничьей с Чехией (1:1) в 4-м туре Лиги наций.

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"Спасибо болельщикам за поддержку. Но хотелось этот момент отыграть лучше, быть более уверенным, потому что нелегко входить в такую игру на замену. Но уже как есть.

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Степаненко в старте вместо меня? Это решение главного тренера. Тарас в команде очень давно, поэтому я наблюдал, смотрел, как он играет. Лично я себя чувствовал очень хорошо, но чехи - очень атлетичная команда, было непросто.

Эмоции от дебюта за сборную? Очень рад дебюту за национальную команду и постараюсь продолжать дальше играть, чтобы меня вызвали в национальную команду", - сказал Калюжный для Суспільне Спорт.

Сборная Украины после 4-х туров с 4 очками продолжает замыкать турнирную таблицу группы В1 Лиги наций.

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Украина Чехия Иван Калюжный
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Алина Ерофеева
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