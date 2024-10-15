Калюжный: Чехи - очень атлетичная команда, нам было непросто

Полузащитник сборной Украины Иван Калюжный поделился своими мыслями по поводу ничьей с Чехией (1:1) в 4-м туре Лиги наций.

"Спасибо болельщикам за поддержку. Но хотелось этот момент отыграть лучше, быть более уверенным, потому что нелегко входить в такую игру на замену. Но уже как есть.

Степаненко в старте вместо меня? Это решение главного тренера. Тарас в команде очень давно, поэтому я наблюдал, смотрел, как он играет. Лично я себя чувствовал очень хорошо, но чехи - очень атлетичная команда, было непросто.

Эмоции от дебюта за сборную? Очень рад дебюту за национальную команду и постараюсь продолжать дальше играть, чтобы меня вызвали в национальную команду", - сказал Калюжный для Суспільне Спорт.