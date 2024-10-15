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"Не пенальти вообще". Капитан Чехии удивлен решением судьи в матче против Украины

Национальная сборная Украины

Чехи пропустили с одиннадцатиметрового

"Не пенальти вообще". Капитан Чехии удивлен решением судьи в матче против Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник и капитан сборной Чехии Томаш Соучек прокомментировал ничью с Украиной (1:1) в матче 4-го тура Лиги наций.

"Не хватило энергии? Я думаю, у нас был лучший момент забить и выиграть 2:1. Украина играла очень опасно на контратаках. Думаю, обе команды могут быть довольны ничьей - обе команды могли выигрывать или проигрывать. Я доволен выездной ничьей и первым местом в таблице.

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То, что я видел, - не пенальти вообще. Трудно комментировать, потому что я не видел его на повторе. Рефери использовал VAR. Я знаю, что в английском футболе должна быть чистая игра рукой, чтобы назначать пенальти, но это решение судьи - нам придется его принять.

Я доволен [результатами Чехии]. Мы взяли четыре очка в октябре и занимаем первое место в таблице. Впереди у нас еще два матча в ноябре - хотим финишировать первыми и выйти в дивизион А. Но мы знаем, что у нас сложная группа. Теперь мы должны готовиться к двум последним матчам", - поделился Соучек.

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Украина Чехия Томаш Соучек
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Одиссей(Афула) (Афула)
15.10.2024 в 12:02
А в первом матче,точно также мяч прокатился по руке Матвиенко и наши проиграли в один мяч из за пенальти,чехи почему то не говорили,что судья украл очки у Украины.Тогда все устраивало?
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Комментарии 1
Одиссей(Афула) (Афула)
15.10.2024 в 12:02
А в первом матче,точно также мяч прокатился по руке Матвиенко и наши проиграли в один мяч из за пенальти,чехи почему то не говорили,что судья украл очки у Украины.Тогда все устраивало?
Ответить
0
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