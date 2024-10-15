Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Не пенальти вообще". Капитан Чехии удивлен решением судьи в матче против Украины
Чехи пропустили с одиннадцатиметрового
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник и капитан сборной Чехии Томаш Соучек прокомментировал ничью с Украиной (1:1) в матче 4-го тура Лиги наций.
"Не хватило энергии? Я думаю, у нас был лучший момент забить и выиграть 2:1. Украина играла очень опасно на контратаках. Думаю, обе команды могут быть довольны ничьей - обе команды могли выигрывать или проигрывать. Я доволен выездной ничьей и первым местом в таблице.
То, что я видел, - не пенальти вообще. Трудно комментировать, потому что я не видел его на повторе. Рефери использовал VAR. Я знаю, что в английском футболе должна быть чистая игра рукой, чтобы назначать пенальти, но это решение судьи - нам придется его принять.
Я доволен [результатами Чехии]. Мы взяли четыре очка в октябре и занимаем первое место в таблице. Впереди у нас еще два матча в ноябре - хотим финишировать первыми и выйти в дивизион А. Но мы знаем, что у нас сложная группа. Теперь мы должны готовиться к двум последним матчам", - поделился Соучек.
Читайте также"Не хватило хладнокровия". Довбик прокомментировал ничью с Чехией
Популярное сейчас
- "Очень сомнительный пенальти украл очки". Украина – Чехия. Обзор послематчевой чешской прессы
- Судейский эксперт – о пенальти в ворота соперника Украины: Момент очень сложный
- Наборолись на ничью. Украина - Чехия 1:1. Видео голов и обзор матча
- Украина – Грузия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
Комментарии 1