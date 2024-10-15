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Национальная сборная Украины

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Стало известно, на какой срок выбыл Гуцуляк из-за травмы

Национальная сборная Украины

Вингер сборной получил жуткую травму во время матча с Чехией

Стало известно, на какой срок выбыл Гуцуляк из-за травмы

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Вингер "Полесья" и сборной Украины Алексей Гуцуляк получил травму в матче 4-го тура Лиги наций против Чехии (1:1).

Напомним, во время углового, Гуцуляк столкнулся головами с Соучеком, после чего покинул поле на носилках.

Как сообщает ТаТоТаке, повреждение Гуцуляка не привело к серьезным последствиям - обошлось без перелома челюсти. По информации источника, врачи во Вроцлаве диагностировали игроку сборной легкое сотрясение мозга.

По возвращении в Украину 26-летний вингер пройдет более углубленное обследование. Согласно оптимистичным прогнозам, Гуцуляк приступит к тренировкам в общей группе минимум через две недели.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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