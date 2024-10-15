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Степаненко: У чехов многое получалось, но мы наиграли на победу
Немного не хватило
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Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко ответил на вопрос о своем состоянии после повреждения, а также проанализировал матч против Чехии (1:1) в 4-м туре Лиги наций.
"Мне врачи говорили, что нужно 2-3 недели [для восстановления]. Я был готов сыграть с Грузией, но спасибо Сергею Станиславовичу [Реброву] - он сказал, что здоровье важнее и дал мне отдых, чтобы я готовился уже на Чехию. В принципе, сегодня было все нормально, играл на полную. Но в конце уже было тяжеловато - много пропустил.
Как матч с чехами? Мы понимали, что Чехия очень интенсивная команда. Они стараются прессинговать, не давать играть в комбинационный футбол. Они в принципе все матчи так играли. К тому же стандарты, ауты очень опасны. Считаю, что в какой-то части матча мы подсели. Дали им возможность играть в их футбол, у них многое получалось. Они забили гол. Один в один такой же, как и когда мы играли в Праге. Хотя до этого разбирали эти моменты. А так я думаю, что и концовку первого тайма, и второй тайм, и забили мяч, и были моменты Можно сказать, что наиграли на победу", - сказал Степаненко.
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