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Трубин: Игра продолжается. Все в наших руках в ноябре
Украинский кипер подытожил выступления сине-желтых в октябре
Фото: УАФ
Голкипер "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал результаты команды в октябрьских матчах Лиги наций.
Напомним, украинцы минимально обыграли Грузию (1:0), а также сыграли вничью с Чехией (1:1). Трубин отыграл оба поединка от свистка до свистка.
"Игра продолжается. Оставляем разочарование позади и будем работать. Все в наших руках в ноябре", - написал Трубин в своем Instagram.
Сборная Украины после 4-х туров с 4 очками продолжает замыкать турнирную таблицу группы В1 Лиги наций. В ноябре сине-желтые сыграют два заключительных матча: 16-го числа против Грузии в Батуми и 19-го - против Албании в Тиране.
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