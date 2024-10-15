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Трубин: Игра продолжается. Все в наших руках в ноябре

Национальная сборная Украины

Украинский кипер подытожил выступления сине-желтых в октябре

Трубин: Игра продолжается. Все в наших руках в ноябре

Фото: УАФ

Новина українською

Голкипер "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал результаты команды в октябрьских матчах Лиги наций.

Напомним, украинцы минимально обыграли Грузию (1:0), а также сыграли вничью с Чехией (1:1). Трубин отыграл оба поединка от свистка до свистка.

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"Игра продолжается. Оставляем разочарование позади и будем работать. Все в наших руках в ноябре", - написал Трубин в своем Instagram.

Сборная Украины после 4-х туров с 4 очками продолжает замыкать турнирную таблицу группы В1 Лиги наций. В ноябре сине-желтые сыграют два заключительных матча: 16-го числа против Грузии в Батуми и 19-го - против Албании в Тиране.

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Украина Чехия Анатолий Трубин
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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