Олег Федорчук: Кажется, что Реброва устраивала и ничья

Известный тренер и эксперт Олег Федорчук прокомментировал ничью сборной Украины с Чехией (1:1) в матче 4-го тура Лиги наций.

"Если судить по статистическим данным, то чехи были ближе к победе. Они имели преимущество в борьбе на втором этаже, а мы выглядели техничнее внизу. Нам не хватило кроссов. Вообще эти две игры мы проводим фактически без фланговых защитников. От Матвиенко и Конопли очень мало активности впереди было. Чехи играли проще, но и рациональнее. Ничья - закономерный результат.

Очень слабо сыграло звено атаки. Довбик вообще выглядит отрезанным от команды. Мне кажется, у него будет синдром Левандовского. Ведь Роберт на пике демонстрировал великолепную результативность в дортмундской "Боруссии", затем и в "Баварии", но в сборной у него ничего не получалось. В национальной команде он лучше заиграл уже после 28 лет.

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Что меня удивило? Например, что мы даже не попытались рискнуть. Кажется, что Реброва устраивала и ничья. Хотя что нам этот один балл? Возможно, задача на Лигу наций - не повыситься в классе, а остаться в дивизионе В? Если вы хотите победить, то зачем снимать Довбика и вместо него выпускать Яремчука?

Мы же во времена работы Реброва уже играли в два нападающих - это приносило свои плоды. И при этом у нас в составе чистый опорник Калюжный и Крыськив, который играет на защиту. Говорим о контроле мяча, тренерах-испанцах, после чего играем вторым номером с Грузией и проигрываем во владении Чехии", - сказал Федорчук.