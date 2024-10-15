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Ребров: Четыре очка оставляют нам шанс продолжить борьбу за выход в дивизион А
Сергей Станиславович подвел итоги октябрських матчей
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итоги выступления команды в октябрьских матчах Лиги наций.
Напомним, украинцы минимально обыграли Грузию (1:0), а также сыграли вничью с Чехией (1:1).
"Четыре добытых очков в этом октябрьском сборе оставляют нам шанс продолжить борьбу за выход в дивизион 'А' Лиги Наций в двух последних матчах группы в ноябре.
Обидно, что мы не смогли довести вчерашнюю игру до победного завершения, но также хочется отметить и поблагодарить команду за их реакцию после пропущенного мяча до самого конца матча.
Ситуация в нашей группе означает, что мы будем нацеливаться только на победы в обеих встречах в следующем месяце.
И конечно, присоединяюсь ко всем пожеланиям скорейшего и полного выздоровления Алексею Гуцуляку после его ужасного столкновения с игроком сборной Чехии", - написал Ребров в своем Instagram.
Сборная Украины после 4-х туров с 4 очками продолжает замыкать турнирную таблицу группы В1 Лиги наций. В ноябре сине-желтые сыграют два заключительных матча: 16-го числа против Грузии в Батуми и 19-го - против Албании в Тиране.
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