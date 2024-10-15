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Ребров: Четыре очка оставляют нам шанс продолжить борьбу за выход в дивизион А

Национальная сборная Украины

Сергей Станиславович подвел итоги октябрських матчей

Ребров: Четыре очка оставляют нам шанс продолжить борьбу за выход в дивизион А

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итоги выступления команды в октябрьских матчах Лиги наций.

Напомним, украинцы минимально обыграли Грузию (1:0), а также сыграли вничью с Чехией (1:1).

"Четыре добытых очков в этом октябрьском сборе оставляют нам шанс продолжить борьбу за выход в дивизион 'А' Лиги Наций в двух последних матчах группы в ноябре.

Обидно, что мы не смогли довести вчерашнюю игру до победного завершения, но также хочется отметить и поблагодарить команду за их реакцию после пропущенного мяча до самого конца матча.

Ситуация в нашей группе означает, что мы будем нацеливаться только на победы в обеих встречах в следующем месяце.

И конечно, присоединяюсь ко всем пожеланиям скорейшего и полного выздоровления Алексею Гуцуляку после его ужасного столкновения с игроком сборной Чехии", - написал Ребров в своем Instagram.

Сборная Украины после 4-х туров с 4 очками продолжает замыкать турнирную таблицу группы В1 Лиги наций. В ноябре сине-желтые сыграют два заключительных матча: 16-го числа против Грузии в Батуми и 19-го - против Албании в Тиране.

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Сергей Ребров Украина
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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MaximSK (Киев)
15.10.2024 в 13:50
Людей за дураков держит, надо ставить реальные задачи, надо бороться за то чтобы остаться в дивизионе В и подготовится к отбору в ЧМ, сыграв вчера вничью с чехами шансов выиграть группу нет, только теоритические. Я думаю будет как на Евро, последнее место, с этим тренером всегда самые плачевные результаты у нас происходит.
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Комментарии 1
MaximSK (Киев)
15.10.2024 в 13:50
Людей за дураков держит, надо ставить реальные задачи, надо бороться за то чтобы остаться в дивизионе В и подготовится к отбору в ЧМ, сыграв вчера вничью с чехами шансов выиграть группу нет, только теоритические. Я думаю будет как на Евро, последнее место, с этим тренером всегда самые плачевные результаты у нас происходит.
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