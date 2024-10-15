Судаков: Очень горжусь тем, что команда делала на поле

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал результаты национальной команды в октябрьских матчах Лиге наций.

Напомним, украинцы минимально обыграли Грузию (1:0), а также сыграли вничью с Чехией (1:1).

"Высоко держим головы после этой международной паузы! Очень горжусь тем, что эта команда делала на поле!", - написал Судаков на своей странице в Instagram.

Сборная Украины после 4-х туров с 4 очками продолжает замыкать турнирную таблицу группы В1 Лиги наций. В ноябре сине-желтые сыграют два заключительных матча: 16-го числа против Грузии в Батуми и 19-го - против Албании в Тиране.