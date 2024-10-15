  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Судаков: Очень горжусь тем, что команда делала на поле
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судаков: Очень горжусь тем, что команда делала на поле

Национальная сборная Украины

Сборная Украины обыграла Грузию и расписала ничью с Чехией

Судаков: Очень горжусь тем, что команда делала на поле

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал результаты национальной команды в октябрьских матчах Лиге наций.

Напомним, украинцы минимально обыграли Грузию (1:0), а также сыграли вничью с Чехией (1:1).

"Высоко держим головы после этой международной паузы! Очень горжусь тем, что эта команда делала на поле!", - написал Судаков на своей странице в Instagram.

Сборная Украины после 4-х туров с 4 очками продолжает замыкать турнирную таблицу группы В1 Лиги наций. В ноябре сине-желтые сыграют два заключительных матча: 16-го числа против Грузии в Батуми и 19-го - против Албании в Тиране.

Читайте такжеОлег Федорчук: Кажется, что Реброва устраивала и ничья
По теме
yellow-arrow
Полунин - о ничьей Украины с Чехией: Даже полумоменты даются с трудом
yellow-arrow
Каждому - по способностям.  Акценты зрителя на игре Украины с Чехией
yellow-arrow
Олег Федорчук: Кажется, что Реброва устраивала и ничья
Украина Чехия Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
15.10.2024 в 15:07
Если он считает это за гордостью, за счет случайного пенальти сыграть вничью с чехами, то сборная далеко не пойдет, лучше бы молчал.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
MaximSK (Киев)
15.10.2024 в 15:07
Если он считает это за гордостью, за счет случайного пенальти сыграть вничью с чехами, то сборная далеко не пойдет, лучше бы молчал.
Ответить
0
0
Matachorros (Chicago)
15.10.2024 в 14:55
Ага, то есть неспособность дать нормальный пас, при передачах приём как от стены, мяч улетает на три метра, с десяти метров не способны попасть в створ ворот, бесконечная трусость и постоянные передачи на вратаря.... для тебя Судаков это признак для гордости? Ну ок, так и запишим..
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости