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Судаков: Очень горжусь тем, что команда делала на поле
Сборная Украины обыграла Грузию и расписала ничью с Чехией
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал результаты национальной команды в октябрьских матчах Лиге наций.
Напомним, украинцы минимально обыграли Грузию (1:0), а также сыграли вничью с Чехией (1:1).
"Высоко держим головы после этой международной паузы! Очень горжусь тем, что эта команда делала на поле!", - написал Судаков на своей странице в Instagram.
Сборная Украины после 4-х туров с 4 очками продолжает замыкать турнирную таблицу группы В1 Лиги наций. В ноябре сине-желтые сыграют два заключительных матча: 16-го числа против Грузии в Батуми и 19-го - против Албании в Тиране.
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