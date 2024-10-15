Каждому - по способностям.  Акценты зрителя на игре Украины с Чехией

Мы все еще в деле, но…

Чего вы ожидали от этого матча во Вроцлаве? Лично я - чтобы он не стал хуже, чем предыдущий в Познани. И, на мой взгляд, не стал. Просто карты легли иначе. Можно с умным видом сыпать терминами экспертов, доказывая обратное. Но я-то зритель, стало быть, смотрю поверхностно, и какой-то ключевой разницы не углядел.

Настрой был, в принципе, тот же. Но на него уже накладывалась некоторая усталость после первой игры - ну, это у нас по жизни проблема, а сейчас и реальная скамейка покороче. Да и соперник был из серии: давай поборемся. При вышесказанном, с такими всегда сложнее, чем с классической играющей командой.

Повторюсь, сыграли мы не хуже, чем с Грузией, только сценарий разнился. Абсолютно по делу проиграли первый тайм, и точно так же выиграли второй. И счет на сей раз максимально логичен. Таким же, к слову, он должен был быть и в Познани, но там удалось не пропустить.

А вот по сравнению с выездным поединком против чехов, сыграли хуже, хоть тогда и ушли с поля побежденными. Провален был, по сути, лишь первый матч с Албанией. Впрочем, как и на Евро - с румынами. И так же он продолжает нам аукаться до сих пор, в этой, по моему убеждению и реалиям того же Евро, группе равных шансов.

Как вспомнишь эпичный промах Шапаренко, как подумаешь о том, что не хватило гола для того чтобы сейчас относительно спокойно занимать второе место, а не слушать массовые стенания “реброфобов”... Но что толку - справедливости ради, на победу ведь таки не наиграли.

Игра была повеселее, чем с грузинами (или сакартвельцами? Смотрю, комментаторы уже перестраиваются на новый лад). Только до перерыва опасных моментов насчитал больше, чем тогда за весь матч. Правда, потом их поубавилось, зато все были у нас - кроме того, что завершился офсайдом.

И рикошет после штрафного удара Зубкова на 81-й минуте, да и дерзкий дальний “выстрел” Матвиенко семь минут спустя, при небольшом везении, вполне могли завершиться взятием ворот. Такие эпизоды всегда следует учитывать в актив атакующей команды. Но не сложилось.

Кстати, большинство из моментов чехов составили именно дальние удары. Одним из которых был открыт счет.

Отчего-то был совершенно уверен в справедливости назначенного пенальти. С удивлением обнаружил, что его у нас обсуждают. Пришлось-таки обратиться к Юстасу за разъяснением. И оказывается, тут действительно не все так просто.

“Года три-четыре назад вышла вказивка, что область рукава - не рука. Но тут вмешалось треклятое неестественное положение. И стали давать пенальти, где мяч соприкасался с рукавом. В данном эпизоде мяч был наполовину на рукаве, наполовину на руке, еще и скатывался с плеча. Думаю, решающим фактором стало то, что с помощью этой "руки" была выиграна борьба за мяч в потенциально голевом моменте, и где-нибудь на периферии поля никто бы не почесался”.

Продаю за то, за что купил у коллеги-консультанта. И если оно действительно так, не стал бы относить наш гол на счет везения. Все-таки “состав преступления” налицо, и к нему привели активные действия рвавшегося к воротам Конопли.

Для меня нет ни малейших сомнений в том, что центральной фигурой поединка стал страж наших ворот. В пользу Трубина говорят три важных сэйва: на 10-й минуте - при 0:0, перед свистком на перерыв - при 0:1, и на 77-й - при 1:1 (“вне игры” тут было зафиксировано уже при добивании, после чего отменили “левый” гол).

В тройку самых заметных в составе Украины включил бы также Судакова и Мудрика, но лишь в первом тайме. Тогда же у чехов активничал автор гола Черв, а помимо него запомнился своими обостряющими передачами Цоуфал.

Обычно стараюсь не выделять неудачников, но какая-то непривычно неуклюжая игра Шапаренко в этой спарке, а особенно вчера прямо-таки бросалась в глаза. Очень жаль, я не отношу себя к хейтерам Николая - лишь удручен. Может ведь куда лучше…

Подводя итог, еще раз: это был самый закономерный счет из всех, что мы имели в четырех матчах Лиги наций в сезоне. И устраивать по этому поводу истерики глупо - соперники на сегодня реально стоят друг друга. Если смотреть не в трансфермаркты и на названия клубов и достижения в их составах, а на поле. Вышло как вышло.

Все познается в сравнении. Октябрьский матч-тандем мы прошли лучше сентябрьского. И по результатам, и, если в целом, по игре. Хотя кадровые возможности в этот раз у команды Реброва были не в пример уже. Никто никого не хвалит и не защищает - элементарная констатация факта.

Главное - мы все еще в деле. А, как мы убедились, в этой группе возможно все.

Единственное, что изначально и изрядно ухудшает наши шансы - пресловутая логистика. Если в сентябре мы провели оба поединка в пределах одного города, в октябре - в одной стране, то в ноябре нас ждет сначала вояж на Кавказ - окольными путями, разумеется, а оттуда - на Балканы, где играть опять уже через три дня.

Будет более чем обидно, если определяющим станет это. В довесок ко всему, что мы испытываем сегодня, начиная с отсутствия полноценно домашнего поля. Хотя, кому я это рассказываю? Там давно уже все решено и подписано: виноват тренер! Доходит до смешного: иные призывают вернуться на “электрический стул” Петракова.

Без комментариев.

Фото: Getty Images / Global Imsges Ukraine