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Соучек: Мне дали номер телефона Гуцуляка, буду рад, если мы свяжемся
Капитан Чехии хочет лично попросить прощения у украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник и капитан сборной Чехии Томаш Соучек прокомментировал столкновение с вингером Украины Алексеем Гуцуляком, в результате которого украинец получил жуткую травму.
"Мне дали его номер телефона, я буду рад, если мы свяжемся.
Я пошел на мяч, кажется, Хорый навешивал, и мы столкнулись. Я подошел к нему, извинился и спросил, как он.
Мне жалко за каждый такой момент, когда игрок получает травму и вынужден покидать поле, даже если это травма головы. Но я знаю, что не нарушал правила", – сказал Соучек.
Напомним, при подаче углового Гуцуляк столкнулся с Соучеком. Украинский игрок упал на газон и на время потерял сознание. Его выносили с поля на носилках, а потом отвезли в больницу. Врачи диагностировали ему легкое сотрясение мозга, из-за которого он пропустит минимум две недели
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