Соучек: Мне дали номер телефона Гуцуляка, буду рад, если мы свяжемся

Полузащитник и капитан сборной Чехии Томаш Соучек прокомментировал столкновение с вингером Украины Алексеем Гуцуляком, в результате которого украинец получил жуткую травму.

"Мне дали его номер телефона, я буду рад, если мы свяжемся.

Я пошел на мяч, кажется, Хорый навешивал, и мы столкнулись. Я подошел к нему, извинился и спросил, как он.

Мне жалко за каждый такой момент, когда игрок получает травму и вынужден покидать поле, даже если это травма головы. Но я знаю, что не нарушал правила", – сказал Соучек.