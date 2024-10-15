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Соучек: Мне дали номер телефона Гуцуляка, буду рад, если мы свяжемся

Национальная сборная Украины

Капитан Чехии хочет лично попросить прощения у украинца

Соучек: Мне дали номер телефона Гуцуляка, буду рад, если мы свяжемся

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник и капитан сборной Чехии Томаш Соучек прокомментировал столкновение с вингером Украины Алексеем Гуцуляком, в результате которого украинец получил жуткую травму.

"Мне дали его номер телефона, я буду рад, если мы свяжемся.

Я пошел на мяч, кажется, Хорый навешивал, и мы столкнулись. Я подошел к нему, извинился и спросил, как он.

Мне жалко за каждый такой момент, когда игрок получает травму и вынужден покидать поле, даже если это травма головы. Но я знаю, что не нарушал правила", – сказал Соучек.

Напомним, при подаче углового Гуцуляк столкнулся с Соучеком. Украинский игрок упал на газон и на время потерял сознание. Его выносили с поля на носилках, а потом отвезли в больницу. Врачи диагностировали ему легкое сотрясение мозга, из-за которого он пропустит минимум две недели

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Украина Чехия Алексей Гуцуляк Томаш Соучек
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Источник:
Isport.cz
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
15.10.2024 в 16:20
Кто-то бьёцца на поле не щадя живота, а кто-то ножки свои итальянские бережет...
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
15.10.2024 в 16:20
Кто-то бьёцца на поле не щадя живота, а кто-то ножки свои итальянские бережет...
Ответить
0
0

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