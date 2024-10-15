Сборная требует перемен. Старый знакомый Реброва наступает на пятки Степаненко и Бражко

Родился Иван Калюжный в селе Должик (Харьковская область). Первые шаги в футболе сделал в академии харьковского "Арсенала", а к 10-ти годам перешел в академию "Металлиста". Через несколько лет за Иваном следили многие клубы. И это не удивительно. Юный футболист отличался трудолюбием, выносливостью, спортивным характером и, главное, результативностью.

Харьков, Киев, Львов, Александрия

В 17 лет Иван решил переехать в Киев. Во-первых, "Металлист" медленно угасал. Во-вторых, юный футболист считал, что "Динамо" даст гораздо больше в плане развития. Да и киевский клуб проявил нешуточную инициативу. Ожидания оправдались. Иван очень быстро стал одним из ключевых игроков молодежных команд киевского клуба. Выступая за U-19, выводил команду в капитанской повязке. Однако, невзирая на перспективность, молодой полузащитник так и не получил место в основной команде "Динамо". Иван успел сыграть лишь один товарищеский матч (под руководством Сергея Реброва) и отправился получать игровое время во взрослом футболе в Первой лиге ("Металлист 1925").

20-летний хавбек очень быстро адаптировался к жесткому взрослому футболу. 26 матчей и один гол - результат за два года в команде. Дальше Иван отправился в очередную аренду. На этот раз в "Рух". Вписался в состав львовской команды молодой полузащитник быстро и идеально. Во многом благодаря Калюжному львовяне влетели в Премьер лигу. Старт следующего сезона для Ивана стал дебютным в УПЛ. Однако, в Премьер лиге футболист провел всего три матча и покинул Львов. Аренда завершилась, а клуб решил не подписывать игрока. В "Динамо" на скамейку запасных возвращаться не было смысла. Контракт с "Александрией", которая выступала тоже в УПЛ, спас хавбека от статуса резервиста в столичной команде.

Пасмурная Исландия и загадочная Индия

Зима 2022 года перевернула жизнь всех украинцев, в том числе и спортсменов. Чемпионат замер. В первые месяцы полномасштабной войны мало кто следил за передвижениями футболистов. Поэтому путешествие Калюжного в далекую Исландию оказалось незаметным для большинства болельщиков - очередная аренда в "Кеблавик". На острове вулканов, ледников, водопадов, гейзеров с футболом у Ивана не получилось. Всего шесть безрезультативных матчей. Летом 2022 года Калюжный удивил всех максимально - отправился даже не, например, во второй дивизион Бундеслиги или Португалии, а в Индию. Иван стал первым украинским футболистом, совершившим футбольный вояж в страну древних храмов, девственных джунглей, песчаных пляжей, тайн Тибета. И у украинца все получилось. Конечно, индийская Суперлига далека от класса европейских топ-чемпионатов, но футбол там тоже живет.

Иван провел 18 матчей за "Кералу Бластерс", забил четыре гола и записал на свой счет один ассист. Индийские болельщики назвали Ивана "украинской ракетой".

Возвращение домой

Осенью 2023 года срок аренды Ивана в "Кералу Бластерс" закончился. Хавбек готов был остаться и продолжить выступать в Индии, но"Александрия" запросила слишком много денег за футболиста. Индийский клуб вынужден был отказаться от сделки. Был еще вариант с норвежским "Лиллестремом". Но и тут сумма трансфера, которую запросила "Александрия", стала преградой для дальнейшего продолжения карьеры вдали от Украины. Футболист вернулся домой. "Александрия" отправила игрока в аренду в ЛНЗ. А через некоторое время "желто-черные" решили, что такой игрок необходим все-таки им самим.

Феерическое возвращение Ивана в "Александрию" омрачил небольшой скандал. Первый матч "блудного сына" "черно-желтых". Калюжный в стартовом составе. Соперник не из простых - "Шахтер". После финального свистка счет на табло 0:0. "Горожане" отобрали очки у "горняков". Калюжный - лучший игрок тура. Но... все испортила ошибка спортивного директора "Александрии", который не внес Калюжного в заявку на вторую часть сезона после возвращения футболиста из ЛНЗ. В итоге, "Александрия" получила техническое поражение, у Калюжного забрали приз лучшего игрока. С заявкой все решилибыстро, спортивного директора уволили, а Ротань начал искать тот футбол для команды, в который может вписаться и принести пользу Калюжный.

Через полгода (24 августа, 2024) "Александрия" и Калюжный ответили "Шахтеру". Сумасшедший матч с семью голами, победа "Александрии" и невероятно красивый гол Калюжного на 41-й минуте.

Калюжный идеально вписался в "Александрию". Хавбек стал одним из ключевых игроков команды Ротаня, одним из лучших хавбеков УПЛ.

Два матча не показатель, но...

Конечно, большинство болельщиков никак не ожидали, что Клюжный сможет оказаться в сборной Украины. Тем не менее, после такого количества провальных матчей главной команды страны Сергей Ребров пришел к выводу, что надо искать новые лица. Калюжный как раз и попал в список тех, на кого Ребров обратил внимание. Тем более, Сергей Станиславович знаком с Иваном еще с тех времен, когда 20-летний Калюжный подавал надежды, играя за молодежные команды "Динамо".

Конечно, не будь проблем у Реброва с травмированными игроками - Бражко, Степаненко и не играющим в Бельгии Сидорчуком, вряд ли Калюжный получил бы вызов на октябрьские матчи. Калюжному не хватает опыта выступлений на международном уровне. Плюс - не всегда хавбек готов к быстрому и эффективному принятию решений именно в таких матчах. Однако, два матча Калюжный провел с большим "плюсом".

В ноябре сборная Украины проведет матчи с Грузией и Албанией. Никто пока не может дать ответ, какой состав на предстоящие матчи огласит Сергей Ребров. Скорее всего, Калюжный поедет в Батуми и Тирани. Не факт, правда, что хавбек "Александрии" будет выходить в стартовом составе, при условии, что Степаненко и Бражко будут готовы играть. Но заменить их Калюжный точно сможет. Именно тогда, когда ситуация будет требовать игрока на поле, который не боиться идти в отбор, может выиграть верховые дуэли, отдать точную передачу, выжигать центр поля. Степаненко и Бражко на ближайшие матчи точно получили конкурента на свою позицию.

Сегодня многие начнут говорить, что один-два матча не показатель. Калюжный может сдуться. Калюжный не готов играть против топ-команд (не хватает опыта). Из Калюжного делают звезду по результатам всего двух матчей. А кто из наших футболистов готов достойно противостоять сборным Германии, Англии, Франции? Ребята, которые выступают сегодня в Англии, Италии, Испании - да. Но их не хватает, чтобы тащить всю команду. Не проиграли матчи с Грузией и Чехией - просто чудо. Поэтому, Калюжный в такой ситуации может действительно выступить необходимым винтиком большого механизма сборной Украины, которая обязана меняться.