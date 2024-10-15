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Леоненко: Теперь уже буду Мудрика называть Мишей-угловым
Новое прозвище
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко раскритиковал игру вингера сборной Украины Михаила Мудрика после матча с Чехией (1:1) в Лиге наций.
"Мишка-70, он же регбист, а теперь уже я его Мишка-угловой буду называть. Я вообще не понимаю, куда он бьет во время угловых? Его можно отметить только в начале игры, когда он пробежал и отдал на Шапаренко, а тот из момента сделал немомент, а потом весь матч, наверное, думал об этом. Это единственное, что сделал вчера Мишка-угловой.
Забил Грузии? Моя критика вряд ли на него повлияла. Если ты не можешь, то критикуй или деньги давай, все равно ничего не получится. Он в каждом матче должен разницу делать и с полумоментов голы забивать, если его звездой считают. А такого нет", - сказал Леоненко.
В трех играх группового этапа Лиги наций Мудрик отметился одним забитым мячом.
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