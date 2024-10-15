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Леоненко: Теперь уже буду Мудрика называть Мишей-угловым

Национальная сборная Украины

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Леоненко: Теперь уже буду Мудрика называть Мишей-угловым

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко раскритиковал игру вингера сборной Украины Михаила Мудрика после матча с Чехией (1:1) в Лиге наций.

"Мишка-70, он же регбист, а теперь уже я его Мишка-угловой буду называть. Я вообще не понимаю, куда он бьет во время угловых? Его можно отметить только в начале игры, когда он пробежал и отдал на Шапаренко, а тот из момента сделал немомент, а потом весь матч, наверное, думал об этом. Это единственное, что сделал вчера Мишка-угловой.

Забил Грузии? Моя критика вряд ли на него повлияла. Если ты не можешь, то критикуй или деньги давай, все равно ничего не получится. Он в каждом матче должен разницу делать и с полумоментов голы забивать, если его звездой считают. А такого нет", - сказал Леоненко.

В трех играх группового этапа Лиги наций Мудрик отметился одним забитым мячом.

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Украина Виктор Леоненко Чехия Лига Наций Михаил Мудрик
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Источник:
zbirna.com
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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MaximSK (Киев)
15.10.2024 в 16:26
Я считаю что в первом тайме он нормально сыграл, несколько хороших моментов было, не хватило завершения, во втором тайме он был малозаметен.У меня больше претензий к Зубкову, он остался один на один с защитником чехов несколько раз, но не смог его обыграть.
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Комментарии 2
MaximSK (Киев)
15.10.2024 в 16:26
Я считаю что в первом тайме он нормально сыграл, несколько хороших моментов было, не хватило завершения, во втором тайме он был малозаметен.У меня больше претензий к Зубкову, он остался один на один с защитником чехов несколько раз, но не смог его обыграть.
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0
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жажа_the_best (Харьков)
15.10.2024 в 16:19
Кроме паса на Шляпаренко ничем больше не запомнился. Разве это лидер команды??
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