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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Трубин: Мог быть идеальной сбор, но осадок остался

Национальная сборная Украины

Если бы победили Чехию

Трубин: Мог быть идеальной сбор, но осадок остался

фото из соцсетей

Новина українською

Сразу два игрока сборной Украины (Анатолий Трубин и Иван Калюжный) были признаны «Левами матчу» по итогам поединка Лиги наций с Чехией (1:1).

Голкипер сборной Украины оценил приз и в целом октябрьский сбор национальной команды.

"Очень рад за Ваню. Первый сбор и хорошо себя показал, поэтому я только "за", чтобы он был всегда Левом матчу. И будет идеально, если будем побеждать. Мог быть идеальной сбор, если бы победили с Чехией.

Тогда месяц был бы с двумя победами. Осадок остался, очень хотелось выиграть", – сказал Трубин.

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Украина Чехия Иван Калюжный Анатолий Трубин
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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
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