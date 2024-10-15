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Трубин: Мог быть идеальной сбор, но осадок остался
Если бы победили Чехию
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Сразу два игрока
Голкипер сборной Украины оценил приз и в целом октябрьский сбор национальной команды.
"Очень рад за Ваню. Первый сбор и хорошо себя показал, поэтому я только "за", чтобы он был всегда Левом матчу. И будет идеально, если будем побеждать. Мог быть идеальной сбор, если бы победили с Чехией.
Тогда месяц был бы с двумя победами. Осадок остался, очень хотелось выиграть", – сказал Трубин.
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