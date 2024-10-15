Трубин: Мог быть идеальной сбор, но осадок остался

Сразу два игрока сборной Украины (Анатолий Трубин и Иван Калюжный) были признаны «Левами матчу» по итогам поединка Лиги наций с Чехией (1:1).

Голкипер сборной Украины оценил приз и в целом октябрьский сбор национальной команды.

"Очень рад за Ваню. Первый сбор и хорошо себя показал, поэтому я только "за", чтобы он был всегда Левом матчу. И будет идеально, если будем побеждать. Мог быть идеальной сбор, если бы победили с Чехией.

Тогда месяц был бы с двумя победами. Осадок остался, очень хотелось выиграть", – сказал Трубин.