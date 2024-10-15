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Национальная сборная Украины

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Цыганык: Мудрик – главная проблема этой сборной Украины

Национальная сборная Украины

После матча с Чехией Михаилу достается на орехи

Цыганык: Мудрик – главная проблема этой сборной Украины

uefa.com

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганик раскритиковал игру Михаила Мудрика в матче Лиги наций Украина – Чехия (1:1).

"Мудрик – главная проблема этой сборной. Он самый сильный футболист там, но ментально не готов к лидерству. Он не готов. В одном матче может выстрелить, ему зайдет, а потом еще 6 матчей будет махать руками и рассказывать, как это делал в игре против Чехии.

Да, он играл неплохо, прорывался, прорвался, сделал прострел, но этого недостаточно. Если ты претендуешь на звание лучшего футболиста в этой команде, то должен приносить результат. Это большая проблема, ведь футболисты играют на него, пытаются переложить на его плечи ответственность, а он эту ответственность не выдерживает.

Я задумался, почему так складывается. Потом понял, что человек не совсем адекватно воспринимает происходящее. После матча с Грузией все должны позакрывать рты и сказать: "Смотрите, мы сделали то, что должны сделать. Спасибо, идем дальше". И все. Почему мы что-нибудь рассказываем? К кому вы обращаетесь? Кому передаете поздравления? Вы что, там подурели, что ли?", – резюмировал Цыганик на своем канале в YouTube.

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Украина Чехия Игорь Цыганык Михаил Мудрик
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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Prach13 (Дрогобич)
15.10.2024 в 18:14
Той любителъ коломойського весь час поливає брудом збірну!хто воно таке що б вважати себе експертом?воно що хіба десь грало у футбол?хоча би за команду другої ліги!в кожного з нас є своє бачення але ми люди не публічні а воно повірило в себе чи що?після грузин Толоверова принижало,зараз Мудрика!воно на яку кантору працює?
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Комментарии 4
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Prach13 (Дрогобич)
15.10.2024 в 18:14
Той любителъ коломойського весь час поливає брудом збірну!хто воно таке що б вважати себе експертом?воно що хіба десь грало у футбол?хоча би за команду другої ліги!в кожного з нас є своє бачення але ми люди не публічні а воно повірило в себе чи що?після грузин Толоверова принижало,зараз Мудрика!воно на яку кантору працює?
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1
0
владимир009 (киев)
15.10.2024 в 17:48
Цыганик ты на себя посмотри, "спец" с не зарывающимся ртом, к стати, руками машешь только ты, в отличии от Мудрика, он ни когда не говорил, что хочет стать лидером, это твои фантазии, но он единственный игрок в сборной, который нацелен на ворота и постоянно создает проблемы противнику, в отличии от остальных и главное ему не всегда дают пас на ход, а в ноги, на скорости он делает по 2-3 игрока с ходу.
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Matachorros (Chicago)
15.10.2024 в 17:36
Нет Циганик, ты наша проблема, и яйцеголовый аферист Вацко. Вы привели рИброффа, вы готовили для него почву, принимали и делали заказную чернуху против Петракова. Теперь у нас гавно тренер, СБУ на дне, и шансов на выход из этого=0.
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lectmarqu (Пловдив)
15.10.2024 в 18:18
Привели не вони, але вони наполегливо сприяли цьому "приводу".
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