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Олег Федорчук: Если Мудрик один из десяти забьет – это успех

Национальная сборная Украины

Также эксперт считает, что Михаил очень прямолинеен

Олег Федорчук: Если Мудрик один из десяти забьет – это успех

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Известный тренер и эксперт Олег Федорчук высказался об игре Михаила Мудрика в матче Лиги наций Украины с Чехией (1:1).

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"Примечательно, что в психологическом плане Мудрик сейчас на подъеме. Понятно, что он хочет привлечь к себе внимание за счет выступлений в сборной, но он слишком много берет на себя. Защитники его изучили и уже знают, как действовать против него.

Если бы Мудрик мог вовремя отдать передачу, был бы более гибким – цены ему не было бы. А так он играет очень прямолинейно. Еще его эти удары… Если один из десяти забьет – успех. Но сколько он упустил моментов...

На нем много атак и завершается. К уровню Коноплянки еще нужно прибавлять", - сказал Федорчук.

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Украина Чехия Олег Федорчук Михаил Мудрик
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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