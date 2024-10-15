Олег Федорчук: Если Мудрик один из десяти забьет – это успех

Известный тренер и эксперт Олег Федорчук высказался об игре Михаила Мудрика в матче Лиги наций Украины с Чехией (1:1).

"Примечательно, что в психологическом плане Мудрик сейчас на подъеме. Понятно, что он хочет привлечь к себе внимание за счет выступлений в сборной, но он слишком много берет на себя. Защитники его изучили и уже знают, как действовать против него.

Если бы Мудрик мог вовремя отдать передачу, был бы более гибким – цены ему не было бы. А так он играет очень прямолинейно. Еще его эти удары… Если один из десяти забьет – успех. Но сколько он упустил моментов...

На нем много атак и завершается. К уровню Коноплянки еще нужно прибавлять", - сказал Федорчук.