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Олег Федорчук: Если Мудрик один из десяти забьет – это успех
Также эксперт считает, что Михаил очень прямолинеен
Getty Images / Global Images Ukraine
Известный тренер и эксперт Олег Федорчук высказался об игре Михаила Мудрика в матче Лиги наций Украины с Чехией (1:1).
"Примечательно, что в психологическом плане Мудрик сейчас на подъеме. Понятно, что он хочет привлечь к себе внимание за счет выступлений в сборной, но он слишком много берет на себя. Защитники его изучили и уже знают, как действовать против него.
Если бы Мудрик мог вовремя отдать передачу, был бы более гибким – цены ему не было бы. А так он играет очень прямолинейно. Еще его эти удары… Если один из десяти забьет – успех. Но сколько он упустил моментов...
На нем много атак и завершается. К уровню Коноплянки еще нужно прибавлять", - сказал Федорчук.
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