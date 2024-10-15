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Мизин: Такое впечатление, что в тренерском штабе сборной Украины нет ответственного за организацию игры в обороне

Национальная сборная Украины
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Снова пропустили гол после стандарта

Мизин: Такое впечатление, что в тренерском штабе сборной Украины нет ответственного за организацию игры в обороне

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины и "Динамо" Сергей Мизин высказался об игре нашей национальной команды в матче Лиги наций с Чехией (1:1).

"Ничья — не худший вариант, украинцы еще сохраняют, по крайней мере, шансы удержаться в Лиге В. Кого бы выделил? Георгия Судакова, который довольно качественно справился со своими обязанностями в середине поля.

Что не понравилось? Пропущенный гол после розыгрыша стандартного положения. Снова проигранный подбор, снова никто не блокировал удар чешского футболиста. Припоминается, в похожей ситуации украинцы пропустили в сентябре от албанцев. Такое впечатление, что в тренерском штабе нет ответственного за организацию игры в обороне. Хотя общеизвестно, что путь к победе начинается с надежной защиты", — прокомментировал игру Мизин.

Напомним, что после 4-х туров Лиги наций сборная Украины занимает последнее место в своей группе B1, имея в активе 4 очка.

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Украина Чехия Сергей Мизин
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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