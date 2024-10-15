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Мизин: Такое впечатление, что в тренерском штабе сборной Украины нет ответственного за организацию игры в обороне
Снова пропустили гол после стандарта
Фото Павла Кубанова - УАФ
Бывший игрок
"Ничья — не худший вариант, украинцы еще сохраняют, по крайней мере, шансы удержаться в Лиге В. Кого бы выделил? Георгия Судакова, который довольно качественно справился со своими обязанностями в середине поля.
Что не понравилось? Пропущенный гол после розыгрыша стандартного положения. Снова проигранный подбор, снова никто не блокировал удар чешского футболиста. Припоминается, в похожей ситуации украинцы пропустили в сентябре от албанцев. Такое впечатление, что в тренерском штабе нет ответственного за организацию игры в обороне. Хотя общеизвестно, что путь к победе начинается с надежной защиты", — прокомментировал игру Мизин.
Напомним, что после 4-х туров Лиги наций сборная Украины занимает последнее место в своей группе B1, имея в активе 4 очка.
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