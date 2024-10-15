Мизин: Такое впечатление, что в тренерском штабе сборной Украины нет ответственного за организацию игры в обороне

Бывший игрок сборной Украины и "Динамо" Сергей Мизин высказался об игре нашей национальной команды в матче Лиги наций с Чехией (1:1).

"Ничья — не худший вариант, украинцы еще сохраняют, по крайней мере, шансы удержаться в Лиге В. Кого бы выделил? Георгия Судакова, который довольно качественно справился со своими обязанностями в середине поля.

Что не понравилось? Пропущенный гол после розыгрыша стандартного положения. Снова проигранный подбор, снова никто не блокировал удар чешского футболиста. Припоминается, в похожей ситуации украинцы пропустили в сентябре от албанцев. Такое впечатление, что в тренерском штабе нет ответственного за организацию игры в обороне. Хотя общеизвестно, что путь к победе начинается с надежной защиты", — прокомментировал игру Мизин.