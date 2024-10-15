Леоненко: Спортивные каналы могут закрываться, разбирать нечего – моментов у сборной практически нет

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, традиционно разнес игру сборной Украины в обороне в матче Лиги наций с Чехией (1:1)

– Что вам еще не понравилось в игре Украины против Чехии?

– Я не увидел в матче крайних защитников, у нас их нет! Это связано с тем, что мы прижимались, так называемая компактная оборона. Я, честно говоря, прозрел! Чехи очень много передач делали, что справа, что слева. Слава богу, что передачи не доходили, потому что в штрафной было много наших игроков. Был бы Срна, он бы кого-нибудь нашел. В "Шахтере" он даже Факунд разных, которых и нападающими тяжело назвать, передачами находил.

– Как я понял, Конопля и Матвиенко вас не поразили?

– Да они никогда не впечатляют! Человек с татуировкой на ноге, Конопля, иногда может забить и смело подключается к атакам, а в обороне он как был слаб, так и остался. Что говорить, если он отдал голевую передачу чехам. Человек с татуировкой элементарных правил не знает, что нельзя выбивать мяч на линию штрафного! Да выбей ты в сторону аута или на угловой! Мне кажется, мы пытались играть компактно, потому что даже когда произошли замены, ничего не изменилось.

– Лобановский говорил, что в команде должен быть рыжий футболист на удачу, в сборной сейчас – это Конопля. Согласны с таким мнением?

– Это не только Лобановский говорил, эта тема часто гуляет в тренерских кругах. Алексей Михайличенко тоже не брюнет. Но я не суеверный. То, как мы играем – нам и рыжие не помогут. Спортивные каналы могут закрываться, потому что разбирать нечего – моментов практически нет.