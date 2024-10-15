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Обошел Буряка. Сергей Ребров провел свой юбилейный матч у руля сборной Украины
На счету Сергея Станиславовича уже 20 матчей у руля сборной Украины
Фото: УАФ
Сергей Ребров провел 20-й матч во главе
В 12 играх Ребров возглавлял команду в чемпионатах Европы, в 4-х – в Лиге наций и товарищеских поединках.
Под руководством Сергея Станиславовича сборная 9 встреч выиграла, 6 завершила вничью, 5 проиграла, 30 мячей забила, 24 пропустила.
За два года работы с командой Ребров задействовал 38 игроков, в том числе 9 новичков.
Рейтинг тренеров сборной Украины по количеству матчей:
1. Олег Блохин – 64 матча
2. Андрей Шевченко – 52
3. Михаил Фоменко – 37
4. Йожеф Сабо – 34
5. Алексей Михайличенко – 21
6. Сергей Ребров – 20
7. Леонид Буряк – 19
8. Валерий Лобановский – 18
9. Александр Петраков – 15
10. Олег Базилевич – 11
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