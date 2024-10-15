Обошел Буряка. Сергей Ребров провел свой юбилейный матч у руля сборной Украины

Сергей Ребров провел 20-й матч во главе сборной Украины . Таким образом, он стал шестым наставником национальной команды, достигшим этого рубежа.

В 12 играх Ребров возглавлял команду в чемпионатах Европы, в 4-х – в Лиге наций и товарищеских поединках.

Под руководством Сергея Станиславовича сборная 9 встреч выиграла, 6 завершила вничью, 5 проиграла, 30 мячей забила, 24 пропустила.

За два года работы с командой Ребров задействовал 38 игроков, в том числе 9 новичков.

Рейтинг тренеров сборной Украины по количеству матчей:

1. Олег Блохин – 64 матча

2. Андрей Шевченко – 52

3. Михаил Фоменко – 37

4. Йожеф Сабо – 34

5. Алексей Михайличенко – 21

6. Сергей Ребров – 20

7. Леонид Буряк – 19

8. Валерий Лобановский – 18

9. Александр Петраков – 15

10. Олег Базилевич – 11