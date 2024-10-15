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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Обошел Буряка. Сергей Ребров провел свой юбилейный матч у руля сборной Украины

Национальная сборная Украины

На счету Сергея Станиславовича уже 20 матчей у руля сборной Украины

Обошел Буряка. Сергей Ребров провел свой юбилейный матч у руля сборной Украины

Фото: УАФ

Новина українською

Сергей Ребров провел 20-й матч во главе сборной Украины. Таким образом, он стал шестым наставником национальной команды, достигшим этого рубежа.

В 12 играх Ребров возглавлял команду в чемпионатах Европы, в 4-х – в Лиге наций и товарищеских поединках.

Под руководством Сергея Станиславовича сборная 9 встреч выиграла, 6 завершила вничью, 5 проиграла, 30 мячей забила, 24 пропустила.

За два года работы с командой Ребров задействовал 38 игроков, в том числе 9 новичков.

Рейтинг тренеров сборной Украины по количеству матчей:

1. Олег Блохин – 64 матча

2. Андрей Шевченко – 52

3. Михаил Фоменко – 37

4. Йожеф Сабо – 34

5. Алексей Михайличенко – 21

6. Сергей Ребров – 20

7. Леонид Буряк – 19

8. Валерий Лобановский – 18

9. Александр Петраков – 15

10. Олег Базилевич – 11

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Сергей Ребров Украина
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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MaximSK (Киев)
15.10.2024 в 19:23
За 20 матчей он привел команду к последнему месту в группе Евро и опустить команду в Дивизион С в ЛН. Страшно представить что будет со сборной, если он еще 20 игр проведет, до уровня карликов доведет видимо
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Комментарии 3
MaximSK (Киев)
15.10.2024 в 19:23
За 20 матчей он привел команду к последнему месту в группе Евро и опустить команду в Дивизион С в ЛН. Страшно представить что будет со сборной, если он еще 20 игр проведет, до уровня карликов доведет видимо
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1
0
Morphyk7 (Черновцы)
15.10.2024 в 19:16
Підвищити зарплату. Є привід
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avatar
жажа_the_best (Харьков)
15.10.2024 в 19:04
И что теперь ждать пока это тупое существо Блохина догонит??
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