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Беньо: Чехи старались перекрывать Забарного, хотя Илья вчера пару раз и выполнил Беккенбауэра
Эксперт прошелся по персоналиям игроков сборной Украины в матче с Чехией
УАФ
Украинский тренер Юрий Беньо оценил выступление некоторых игроков сборной Украины в матче
– Как вам игра Таловерова? Его чаще привлекали к игре, чем против Грузии.
– Не столько мы привлекали, сколько чехи так строили игру. Они пытались перекрывать Забарного, чтобы атаки начинал Таловеров. Они видели, что Илья имеет лучшее начало атак, пасы и продвижение. Хотя он вчера пару раз Беккенбауэра выполнил, когда нужно и не нужно.
Но было видно, что чехи давали играть на Таловерова и прессинговали туда.
– Насколько он справился под этим давлением? В перспективе предстоящей конкуренции за место в старте.
– Да, где-то были ошибки за эти 2 матча, но навязал борьбу – и верховую, и силовую. Насколько мог, то бился. Тем более, что форвард Чехии своим ростом поражает. Думаю, это лучшее решение, чем в предыдущей игре, когда Матвиенко сражался с ним. Лучше, чтобы по антропометрии был кто-нибудь другой.
– Кто больше всего понравился?
– Лучшими были Судаков и Трубин.
– Не лучший матч у Шапаренко.
– Для меня это ситуация, когда есть два игрока на одной позиции. Шапаренко любит играть левую восьмерку, и Судаков тоже. Они удобнее себя чувствуют там, могут и на удар с правой выходить, передачи острые отдавать. Они часто пересекаются в игре, двое попадают в одну зону.
При такой схеме игры правая восьмерка – это неудобная позиция для них. Хотелось бы, чтобы там был левоногий полузащитник: Пихаленок, Бондаренко.
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