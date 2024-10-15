Александр Кучер: Шапаренко и Судаков не доиграли, когда Украине забивали гол

Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер эксклюзивно для UA-Футбол прокомментировал матч 4-го тура Лиги наций Украина – Чехия, закончившийся со счетом 1:1.

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- Какие ваши впечатление об игре?

- Как и ожидалось, получилась интенсивная, напряженная игра, со множеством единоборств.

- Если разобрать пропущенный гол, то есть претензии к Шапоренко и Судакову, которые должны были играть на подборе, но стояли и держали пространство. Неужели нет обучения, как действовать при стандартах?

- Это называется игровой дисциплиной. Конечно же, оба не доиграли. Как только мяч вылетал из штрафной площадки, кто-то из них должен был накрывать бьющего игрока, и блокировать удар. На установке тренер всегда акцентирует большое внимание на том, кто, где стоит, и кто отвечает за подборы. Шапаренко и Судаков держали зону, контролируя пространство, но про борьбу забыли. Наверное, сработало самосохранение.

- Кого можно выделить в сборной по этой игре?

- Не хочется о ком-то конкретно. Видно было желание всех игроков победить, и с такой силовой командой как Чехия все отдали силы. Первый тайм прошел с небольшим преимуществом чехов, они навязали агрессивный, контактный футбол, и местами продавливали наших футболистов. Также соперник был опасен при стандартах, и после одного из таких нам забили. Во второй половине нашей сборной удалось выровнять игру, навязать уже свою за счет прессинга и давления. Играли две равные команды, и ничейный результат – как закономерность.

- С удивлением прочитал, что одним из "Левов матча" стал Калюжный. Но он, выйдя на замену, сыграл неудачно. Если арбитр был бы более принципиальным, то Калюжный должен был быть удален с поля. В первом моменте перед своей штрафной он догнал соперника и умышленно завалил его в спину. Вердикт – штрафной удар и желтая карточка. К счастью, судья проигнорировал это нарушение. Второй момент – опять Калюжный на бровке умышленно сносит соперника, чтобы сорвать опасную атаку. Тут уже арбитр зафиксировал нарушение, но без предупреждения. В этот день с фемидой нам повезло, согласны?

- Точно такие же ошибки у него были и первом матче против Грузии, когда при потери мяча не успевал и приходилось, чтобы не допустить опасную контратаку, хватать соперника руками. Да, есть большое желание проявить себя, старается не уступить в борьбе за мяч, где-то не хватает скоростных качеств, отсюда и такие просчеты. Нужно уметь просчитывать выбор позиции на поле, и тогда не будет тактических ошибок. Но главное, он отдает все силы на поле.

- Ничейный результат – больше в пользу чехов?

- Конечно, все хотели победы, при которой шансы нашей сборной на продвижение дальше возрастали бы. Но при равной игре, учитывая, что пришлось отыгрываться – ничья тоже неплохой результат. После двух поражений взяли четыре очка, и есть надежда на успех в двух заключительных поединках. Теперь все в наших ногах и руках.