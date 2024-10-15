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Национальная сборная Украины

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Милевский: Это Головко, Цыганик и Вацко могут рассказать о футболе. А я человек простой

Национальная сборная Украины
Обновлено

После футбола Артем смотрит Бэтмэна и спать

Милевский: Это Головко, Цыганик и Вацко могут рассказать о футболе. А я человек простой

instagram.com/timi1010

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский высказался о шансах нашей национальной команды в двух оставшихся матчах Лиги наций.

– Чего вы ожидаете от заключительных матчей сборной Украины в Лиге наций против Грузии и Албании. Есть ли шансы побороться за повышение в классе?

– У Чехии семь очков, у Грузии и Албании по шесть, у нас – четыре. В оставшихся матчах может быть все, что угодно. Наши достаточно непредсказуемые ребята. Если выиграем две игры, то пройдем дальше. Будем болеть и надеяться на лучшее. Будем живы не умрем. Быть добру ( смеется, – прим.)! Сергею Станиславовичу явно нелегко, но я желаю ему и команде только удачи.

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– А с такой игрой, которую показывает сейчас Украина, вы верите, что мы сможем набрать шесть очков?

– Не мне решать, какая игра, я просто смотрю футбол как болельщик. Есть много экспертов, которые могут рассказать. Это и Александр Борисович Головко, и Игорь Степанович Цыганик, и Витя Вацко. А я скромный человек. После футбола посмотрю "Бэтмэна" и спать.

– Последнего "Бэтмена" с Робертом Паттисоном?

– Нет, "Темный Рыцарь" мне нравится, где Энн Гетевей женщину-кошку играет.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
15.10.2024 в 21:08
Почему в оперу перестал ходить??
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
15.10.2024 в 21:08
Почему в оперу перестал ходить??
Ответить
0
0

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