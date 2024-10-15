Олег Федорчук: Калюжный - "Лев матча" с Чехией? Люди пьют пиво и слушают комментаторов

Известный тренер и эксперт Олег Федорчук высказался об игре дебютанта сборной Украины Ивана Калюжного в матче Лиги наций Украины с Чехией (1:1).

– "Львом матча" болельщики сначала признали Ивана Калюжного, однако позже такую ​​же награду получил и Анатолий Трубин. Как вы оцените выбор фанатов?

– Калюжный? За что? Он и первую игру сыграл слабо. Просто от него ждали провала, а он не провалился – и все уже рады. Ожидания болельщиков относительно уровня игры были занижены с самого начала. В матче с Чехией он проигрывал позицию, ему не хватало скорости, на атаку он вообще не играл. Если обратиться к сравнению, то можно сказать, что Калюжный – это "Жигули", а Бражко – Mercedes. Калюжный только мешает сопернику играть, а Бражко даже на атаку качественно играет.

Симпатии болельщиков к Ивану я понимаю: парень выходит и отдает всего себя на поле, но надо смотреть и на игру, на одном желании далеко не зайдешь. На мой взгляд, Степаненко с чехами сыграл даже лучше Калюжного. Тарас в течение 40 минут вообще был лучшим на поле. Но люди пьют пиво и слушают комментаторов.