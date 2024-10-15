Приятный сюрприз для Назаренко. Президент Полесья обещал квартиру игрокам клуба за вызов в сборную Украины

Украинский журналист Игорь Бурбас оценил дебют в сборной Украины хавбека "Полесья" Александра Назаренко и рассказал интересную историю, что теперь футболист от клуба должен получить квартиру.

"Есть такое правило в "Полесье", которое в свое время озвучил президент и владелец клуба Геннадий Буткевич. Когда футболист "Полесья" будет вызван в лагерь национальной сборной, он будет лично от себя дарить квартиру.

Гуцуляк ранее вызывался в сборную из "Днепра-1", так что его нельзя назвать дебютантом.

Думаю, что Геннадий Буткевич точно человек слова, и когда Назаренко приедет из сборной, ключики от квартиры будут приятным сюрпризом.

Не знаю, правда, в Житомире, или Днепре, откуда родом Назаренко… Но даже от квартиры в таком прогрессивном городе как Житомир отказываться от квартиры не стоит"", - рассказал Бурбас.