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Приятный сюрприз для Назаренко. Президент Полесья обещал квартиру игрокам клуба за вызов в сборную Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено

Александр не только получил вызов, но и дебютировал в сборной

Приятный сюрприз для Назаренко. Президент Полесья обещал квартиру игрокам клуба за вызов в сборную Украины

uaf.ua

Новина українською

Украинский журналист Игорь Бурбас оценил дебют в сборной Украины хавбека "Полесья" Александра Назаренко и рассказал интересную историю, что теперь футболист от клуба должен получить квартиру.

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"Есть такое правило в "Полесье", которое в свое время озвучил президент и владелец клуба Геннадий Буткевич. Когда футболист "Полесья" будет вызван в лагерь национальной сборной, он будет лично от себя дарить квартиру.

Гуцуляк ранее вызывался в сборную из "Днепра-1", так что его нельзя назвать дебютантом.

Думаю, что Геннадий Буткевич точно человек слова, и когда Назаренко приедет из сборной, ключики от квартиры будут приятным сюрпризом.

Не знаю, правда, в Житомире, или Днепре, откуда родом Назаренко… Но даже от квартиры в таком прогрессивном городе как Житомир отказываться от квартиры не стоит"", - рассказал Бурбас.

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Полесье (Житомир) Александр Назаренко Геннадий Буткевич
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
15.10.2024 в 21:06
Это только за вызов. А если ещё Назаренко отыграет полный матч Буткевич ему замок купит на острове Святой Елены....
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
15.10.2024 в 21:06
Это только за вызов. А если ещё Назаренко отыграет полный матч Буткевич ему замок купит на острове Святой Елены....
Ответить
1
0

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