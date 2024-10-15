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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Леоненко: Это самая беззубая команда за всю историю, А у нас говорят наоборот, что это самая сильная сборная

Национальная сборная Украины
Обновлено

"Ну смешно же"

Леоненко: Это самая беззубая команда за всю историю, А у нас говорят наоборот, что это самая сильная сборная

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался о шансах нашей национальной команды в двух оставшихся матчах Лиги наций.

"Грузию мы обыграли, имея всего один полумомент и больше ничего. Если бы случайно не выиграли у грузин, то вообще бы все было грустно. Еще ничего не потеряно, случайно можем выйти из группы. Футбол непредсказуем, хотя наша сборная очень предсказуема.

Глядя на то, как мы играем, я могу с уверенностью заявить – это самая беззубая команда за всю историю!

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А у нас говорят наоборот, что это самая сильная сборная. Ну смешно же! И кто здесь не прав, я или футболисты, которые сами себя звездами называют?

В любом случае желаю нашей команде удачи. Хочется, чтобы уже начали играть, а не мучились", - рассказал Леоненко.

Напомним, что сборная Украины после 4-х туров с 4 очками продолжает замыкать турнирную таблицу своей группы Лиги наций.

Читайте такжеУкраина после ничьей с Чехией продолжает замыкать турнирную таблицу своей группы Лиги наций

Заключительные два тура Лиги наций пройдут в середине ноября. Наша сборная сыграет на выезде с Грузией (16 ноября) и Албанией (19 ноября).

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Источник:
Команда №1
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Вarcelinius
15.10.2024 в 22:38
И снова ты прав Леон. Респект!
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Комментарии 3
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Вarcelinius
15.10.2024 в 22:38
И снова ты прав Леон. Респект!
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0
1
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Пан Коцький (Єкабпілс)
15.10.2024 в 21:59
Зараз сєпарський сайт буде сувати цього ка цапа через дві новини на третю ! Ка цап - пе де раст ! Смерть ка цапам !
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1
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Вarcelinius
15.10.2024 в 22:39
Ты ж на этом сайте работаешь, придурок.
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2
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