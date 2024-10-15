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Леоненко: Это самая беззубая команда за всю историю, А у нас говорят наоборот, что это самая сильная сборная
"Ну смешно же"
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Бывший нападающий "Динамо" и
"Грузию мы обыграли, имея всего один полумомент и больше ничего. Если бы случайно не выиграли у грузин, то вообще бы все было грустно. Еще ничего не потеряно, случайно можем выйти из группы. Футбол непредсказуем, хотя наша сборная очень предсказуема.
Глядя на то, как мы играем, я могу с уверенностью заявить – это самая беззубая команда за всю историю!
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А у нас говорят наоборот, что это самая сильная сборная. Ну смешно же! И кто здесь не прав, я или футболисты, которые сами себя звездами называют?
В любом случае желаю нашей команде удачи. Хочется, чтобы уже начали играть, а не мучились", - рассказал Леоненко.
Напомним, что сборная Украины после 4-х туров с 4 очками продолжает замыкать турнирную таблицу своей группы Лиги наций.
Заключительные два тура Лиги наций пройдут в середине ноября. Наша сборная сыграет на выезде с Грузией (16 ноября) и Албанией (19 ноября).
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