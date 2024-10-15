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Подыгрываем Путлеру? Куча вопросов к новой форме сборной Украины

Национальная сборная Украины

Новая форма нравится не всем

Подыгрываем Путлеру? Куча вопросов к новой форме сборной Украины

uaf.ua

Новина українською

Украинский журналист Игорь Бурбас раскритиковал новую форму сборной Украины от Adidas.

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"В недавних матчах мы увидели новую форму сборной Украины.

Я ничего выдающегося в этой форме не увидел. Такое впечатление, что немцы прислали гуманитарную помощь. Что дали – в том и играйте. И мы все такие довольные. Хоть в чем-то мы будем играть, потому что с Joma у нас контракт давно закончился.

Идентификация сборной? Где карта Украины? С Крымом, с Донбассом. После этого возникают вопросы к УАФ. Чей Крым, чей Донбасс?

Раньше мы это всем показывали, нас так идентифицировали. Мы отстаиваем наши единый границы.

Это ж не сложно нанести. Не Adida и Joma их наносят, а УАФ с согласия УЕФА. Тогда ведь это все перед Евро-2020 с УЕФА согласовали…

Сами наносили тогда…. Сейча полгода было в УАФ, чтобы договориться с УЕФА. Самим нанести.

Эта форма перед Евро-2020 была подследвенной в РФ. Путлеру это не понравилось. И за эту футболку могли в тюрьму кинуть.

А сейчас мы убрали… Кому мы подыгрываем? Путлеру?

В разгар кровавой войны убираем карту единой недилимой Украины. Что мы хочем этим доказать?

Adidas, при этом, обслуживал сборную России, которая до марта этого года играла в нем. И сейчас мы гордимся тем, что заключили контракт с Adidas, и который убрал с нашей формы единую Украину", - сказал Бурбас.

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Украина УАФ Игорь Бурбас
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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