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Ребров: 4 очка оставляют нам шанс
Все под контролем
uaf.ua
Главный тренер
Несмотря на последнее место в группе, тренер нацелен на две победы и выход в Дивизион А турнира.
"4 добытых очка в этом октябрьском сборе оставляют нам шанс продолжить борьбу за выход в дивизион А Лиги Наций в двух последних матчах группы в ноябре. Досадно, что мы не смогли довести вчерашнюю игру до победного завершения, но также хочется отметить и поблагодарить команду за реакцию после пропущенного мяча до самого конца матча.
Ситуация в нашей группе означает, что мы будем нацеливаться только на победы в обеих встречах следующего месяца.
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И, конечно, присоединяюсь ко всем пожеланиям самого быстрого и полного выздоровления Алексею Гуцуляку после его ужасного столкновения с игроком сборной Чехии", – написал Ребров в Инстаграм.
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