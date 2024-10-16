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Вацко – о восприятии сборной Украины в Чехии: Как на нас смотрят. Меня просто разорвало
Журналист возмущен поведением чешских болельщиков и медиа
Скріншот - Вацко Live
Комментатор Виктор Вацко рассказал о предматчевых дискуссиях в Чехии относительно уровня "сине-желтых".
“Я прочитал обсуждение в чешских медиа, что их сборная ни в коем случае не должна недооценить нашу сборную. Я задумался, вот вы понимаете, как на нас смотрят. Меня просто разорвало.
Чехия не имеет права недооценить сборную Украины. И главный тренер чехов рассказывал, что к Украине ни в коем случае нельзя относиться свысока. Что у Украины есть атака мирового класса, что есть Мудрик, Довбик, который является одним из лучших нападающих в мире. Так общественность, болельщиков, журналистов Гашек успокаивал. Но просто вдумайтесь, сам факт”.
“Вы понимаете, до чего мы доигрались, до какого подъема, только в обратном направлении? Сборная Чехии. Простые лесорубы футбола в Западной Европе. Команда "Бей, беги", команда "Горящих глаз" и команда "Биться, бороться".
Вот они, по мнению их медиа, болельщиков, не имели права недооценить сборную Украины с ее сверхсовременными футбольными взглядами, тренерским штабом, наполненным идеи испанского футбола, звездами супертоповых европейских лиг”, – сказал Вацко.
В семи очных матчах сборные обменялись двумя победами и трижды расписывали ничьи.
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