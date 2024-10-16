Вацко – о восприятии сборной Украины в Чехии: Как на нас смотрят. Меня просто разорвало

Комментатор Виктор Вацко рассказал о предматчевых дискуссиях в Чехии относительно уровня "сине-желтых".

“Я прочитал обсуждение в чешских медиа, что их сборная ни в коем случае не должна недооценить нашу сборную. Я задумался, вот вы понимаете, как на нас смотрят. Меня просто разорвало.

Чехия не имеет права недооценить сборную Украины. И главный тренер чехов рассказывал, что к Украине ни в коем случае нельзя относиться свысока. Что у Украины есть атака мирового класса, что есть Мудрик, Довбик, который является одним из лучших нападающих в мире. Так общественность, болельщиков, журналистов Гашек успокаивал. Но просто вдумайтесь, сам факт”.