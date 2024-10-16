Национальная сборная Украины
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Спиваковский сформировал состав сборной всех времен без футболистов Динамо и Шахтера
В команду включили немало игроков Днепра
Известный журналист Михаил Спиваковский назвал свой символический состав сборной Украины всех времен без учета футболистов двух грандов.
Среди них те, кто принимал участие в чемпионате мира 2006 года, автор первого гола сборной Украины в финальных стадиях ЧМ Андрей Русол и известные легионеры:
- Вратарь: Олег Суслов
- Защитники: Андрей Русол, Олег Шелаев, Виктор Скрипник, Александр Евтушок
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- Полузащитники: Сергей Назаренко, Максим Калиниченко, Андрей Полунин, Александр Рыкун
- Нападающие: Андрей Воронин, Тимерлан Гусейнов
Из состава символической команды в футболке "сине-желтых" чаще всего играли Воронин (74 матча) и Назаренко (56).
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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