Спиваковский сформировал состав сборной всех времен без футболистов Динамо и Шахтера

Известный журналист Михаил Спиваковский назвал свой символический состав сборной Украины всех времен без учета футболистов двух грандов.

Среди них те, кто принимал участие в чемпионате мира 2006 года, автор первого гола сборной Украины в финальных стадиях ЧМ Андрей Русол и известные легионеры:

Вратарь : Олег Суслов

: Олег Суслов Защитники: Андрей Русол, Олег Шелаев, Виктор Скрипник, Александр Евтушок

Полузащитники : Сергей Назаренко, Максим Калиниченко, Андрей Полунин, Александр Рыкун

: Сергей Назаренко, Максим Калиниченко, Андрей Полунин, Александр Рыкун Нападающие: Андрей Воронин, Тимерлан Гусейнов

Из состава символической команды в футболке "сине-желтых" чаще всего играли Воронин (74 матча) и Назаренко (56).