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Степаненко – о Калюжном: Рад, что такие люди появляются в сборной

Национальная сборная Украины

Ветеран сине-желтых отметил выступление новичка

Степаненко – о Калюжном: Рад, что такие люди появляются в сборной

Фото: УАФ

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Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко после матча Лиги наций против Чехии (1:1) поделился мнением о своем партнере по национальной команде Иване Калюжном.

“Очень классный парень. У него интересная история. Я рад, что такие люди появляются в сборной: трудолюбивые, простые, отдающиеся полностью на поле, бойцы. Я таких людей уважаю и рад, что в нашем коллективе появился он. Во-первых, человек, во-вторых, хороший футболист”.

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“Он достаточно молодой парень. Работать, ставить перед собой новые цели и добиться их. Всё в жизни возможно. Мы знаем много историй по футболу. Как парень, игравший в джунглях в футбол, его заметили, он сейчас играет в "Ливерпуле".

Взяли 4 очка. Если честно, я думал, что возьмем 6, но у нас есть еще 2 игры и все шансы, чтобы занять те места, на которые мы претендуем”, – сказал Степаненко.

35-летний полузащитник сыграл 64 минуты против Чехии.

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Тарас Степаненко Национальная сборная Украины Иван Калюжный
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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