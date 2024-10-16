Степаненко – о Калюжном: Рад, что такие люди появляются в сборной

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко после матча Лиги наций против Чехии (1:1) поделился мнением о своем партнере по национальной команде Иване Калюжном.

“Очень классный парень. У него интересная история. Я рад, что такие люди появляются в сборной: трудолюбивые, простые, отдающиеся полностью на поле, бойцы. Я таких людей уважаю и рад, что в нашем коллективе появился он. Во-первых, человек, во-вторых, хороший футболист”.

“Он достаточно молодой парень. Работать, ставить перед собой новые цели и добиться их. Всё в жизни возможно. Мы знаем много историй по футболу. Как парень, игравший в джунглях в футбол, его заметили, он сейчас играет в "Ливерпуле".

Взяли 4 очка. Если честно, я думал, что возьмем 6, но у нас есть еще 2 игры и все шансы, чтобы занять те места, на которые мы претендуем”, – сказал Степаненко.