Воробей: Калюжного рано сравнивать с Гаттузо, но сборной такие игроки нужны

Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей в интервью Sport.ua высказал мнение о действиях новичка национальной команды Ивана Калюжного в своих первых играх за сборную против Грузии (1:0) и Чехии (1:1), а также оценил действия полузащиты "сине-желтых", в целом.

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– А что скажете по поводу игры Ивана Калюжного?

– Калюжному и так после этих двух поединков дифирамбы напели. Я не хочу льстить, но если бы таких, как Калюжный, которые только начали свой путь в сборной и им дали шанс, еще три-четыре футболиста добавить в команду, а может и в основу! Я думаю, что в матче с чехами они это поле просто бы перепахали. Да, у него нет такого мастерства, как у Мудрика или Шапаренко. Но Калюжный свое дело делает. Он делает то, что он умеет. И в матче с чехами, выйдя на замену на 64 минуте, он ничего не испортил, а, наоборот, где-то помог прибавить сборной. Он находился там, где ему нужно было находиться. Где-то правильно ногу подставил, где-то борьбу выиграл. Его спортивную злость даже по телевизору было видно. Допустим, яркий пример, как он в подкате выцарапал мяч. Все, как Калюжный на эти два поединка, должны быть заряженные на матчи сборной. Если бы такие футболисты были у нас на поле, мы бы явно выиграли у чехов в этой встрече, а также в первых двух турах. Калюжный своим шансом воспользовался. Он молодец! В этих двух играх он себя хорошо проявил.

– С Дженнаро Гаттузо даже его фанаты сравнивали на плакатах на стадионе! Получается, Калюжный – это украинский Гаттузо?

– Рано его еще сравнивать с Гаттузо (смеется). Но команде такие игроки нужны. Такие футболисты, которые выходят на поле и пугают соперников. А то мы как-то без эмоций играли. Вот даже те же Мудрик и Довбик забили по голу! Нужно радоваться забитым мячам, нужно как-то проявлять эти эмоции. Вот Довбик забил, ну хоть бы побежал куда-то. Хоть бы порадовался голу! А он стал и стоит. Вы должны заряжать себя, партнеров по команде и зрителей. Вы посмотрите, как радовались чехи. Чешский футболист Черв, когда забил, я подумал, что он на трибуну выбежит. Чех до такой степени радовался. Вот так надо и нам эмоции проявлять. Это нужные эмоции! Это сборная Украины, это лицо нации! Мы должны быть какими-то агрессивными и заведенными на игры, - сказал Воробей.