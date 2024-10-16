Забарный: Каждый раз, надевая футболку сборной Украины, чувствую невероятную гордость

Защитник сборной Украины Илья Забарный после матча с Чехией (1:1) поделился эмоциями от игры за национальную команду.

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"Каждый раз, надевая футболку сборной Украины, чувствую невероятную гордость. Героям Слава!" – написал Забарный на своей странице в Instagram.

Сборная Украины после 4-х туров с 4 очками продолжает замыкать турнирную таблицу группы В1 Лиги наций. В ноябре сине-желтые сыграют два заключительных матча: 16-го числа против Грузии в Батуми и 19-го - против Албании в Тиране.