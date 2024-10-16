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Экс-игрок сборной Украины: Четыре очка в октябре – хорошее достижение
Виталий Косовский - об игре сине-желтых с грузинами и чехами
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший игрок сборной Украины Виталий Косовский поделился своими впечатлениями от игры национальной команды в октябрьских матчах Лиги наций.
"На мой взгляд, по сравнению с сентябрьскими противостояниями в Праге в Польше украинская сборная выглядела значительно более сплоченной, более мотивированной прыгнуть выше головы. Это можно объяснить приглашением целой группы новичков, которым не терпелось доказать, что тренерский штаб не ошибся с их выбором.
Я считаю, что четыре очка набранные в октябре – хорошее достижение. Кстати, могло быть и больше, если бы Николай Шапаренко в дебюте вчерашнего поединка реализовал голевой момент. Однако не так случилось, как думалось и вскоре сработало старое правило: не забиваешь из выгодной позиции – пропускаешь. И для того, чтобы отыграться пришлось тратить уже вдвое больше сил, ведь чехи – физически крепкие. Не исключено, что именно по этой причине рвение у номинальных хозяев постепенно иссякло и пришлось ограничиться ничьей.
Что дальше? Еще раз убеждаешься, что незаменимых игроков не бывает. Отсутствие нескольких ведущих исполнителей из-за травм не стало критическим. Их было кому заменить. Более того, один из дебютантов - Иван Калюжный быстро стал своим в главной команде страны. То, что конкуренция за место в старте станет более острой радует, ведь впереди в ноябре решающие матчи – с грузинами и албанцами. Играем на выезде, но это не должно пугать. Из-за российской агрессии украинская сборная уже длительное время не имеет возможности принимать соперников дома и уже адаптировалась к чужим стенам. Как по мне, это будет только дополнительным стимулом проявить себя как можно лучше. Вот еще бы исправить оперативно прицел и быть настороже при стандартах у своих владений, тогда Лига А никуда не убежит", – рассказал Косовский.
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