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Воробей - о Мудрике: Молодец, что с грузинами забил, но этого мало
Бывший форвард сборной высказался об украинском вингере
Фото: УАФ
Бывший форвард "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей высказался об игре Михаила Мудрика в матче против Чехии в Лиге наций (1:1).
– Михаил Мудрик Грузии забил, но с Чехией не получилось. Он, в принципе, старался, пасы хорошие отдавал и пробивал по воротам. Его игру как оцените?
– Все равно от такого таланта, очень перспективного игрока, за которого заплатили такие большие деньги, мы ожидаем ярче игру. Да, он старался. Молодец, что с грузинами забил. И с чехами он старался. Но мало этого. Нужно немножко больше, - сказал Воробей.
Мудрик в составе главной команды страны забил три гола.
Напомним, в ноябре сборную Украины ждут выездные матчи против Грузии (16.11) и Албании (19.11).
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