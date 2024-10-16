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Воробей - о Мудрике: Молодец, что с грузинами забил, но этого мало

Национальная сборная Украины

Бывший форвард сборной высказался об украинском вингере

Воробей - о Мудрике: Молодец, что с грузинами забил, но этого мало

Фото: УАФ

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Бывший форвард "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей высказался об игре Михаила Мудрика в матче против Чехии в Лиге наций (1:1).

– Михаил Мудрик Грузии забил, но с Чехией не получилось. Он, в принципе, старался, пасы хорошие отдавал и пробивал по воротам. Его игру как оцените?

– Все равно от такого таланта, очень перспективного игрока, за которого заплатили такие большие деньги, мы ожидаем ярче игру. Да, он старался. Молодец, что с грузинами забил. И с чехами он старался. Но мало этого. Нужно немножко больше, - сказал Воробей.

Мудрик в составе главной команды страны забил три гола.

Напомним, в ноябре сборную Украины ждут выездные матчи против Грузии (16.11) и Албании (19.11).

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Андрей Воробей Украина Михаил Мудрик
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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