Воробей: Старт Лиги наций был провален и сейчас приходится довольствоваться 4 очками

Бывший форвард "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей высказался о ничейном матче желто-синих против Чехии в Лиге наций (1:1).

– Результат закономерен. Скажем так, мы на победу не наиграли. Слава Богу, что и не проиграли этот матч. Очень тяжело было с чехами. Сборная Чехии – очень непростой соперник на самом деле. Многие думают, что там слабые футболисты. Нет, не слабые у Чехии исполнители. У этой команды очень рослые игроки и физически подготовленные. Да, чешской команде где-то не хватает каких-то мыслей и технических маневров, но они берут другим. У них есть воля к победе и физически сильные футболисты. Поэтому было тяжеловато играть с ними. Не скажу, что мы плохо сыграли. Не скажу такого. Но я рассчитывал, что мы, наверное, должны были брать три очка в этом матче. Но мы не наиграли на победу, поэтому все закономерно.

– Если в целом взять два поединка, а именно победу над Грузией (1:0) и ничью с Чехией (1:1), более-менее нормальный результат для желто-синих?

– В принципе 4 очка в двух матчах – это неплохой результат. Но давайте будем учитывать тот факт, что в первых двух встречах мы ноль баллов взяли. В каких-то матчах надо было брать очки. Хотелось взять, конечно, максимум баллов, но не получилось. Просто был провален старт и сейчас приходится довольствоваться 4 очками. В принципе это неплохо, но хотелось, чтобы с чехами взяли все-таки 3 балла. Была бы тогда интересная ситуация, когда у четырех команд было бы по 6 очков, - сказал Воробей.