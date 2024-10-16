Леоненко: Довбика у нас называют суперфорвардом, а он в матче с чехами даже не смог себя проявить

Бывший нападающий сборной Украины и "Динамо" Виктор Леоненко оценил игру форварда "сине-желтых" и "Ромы" Артема Довбика после матча с Чехией в Лиге наций (1:1).

"Худшей у нас была атака, поэтому я назову Довбика. У нас его называют суперфорвардом, а он в матче с чехами даже не смог себя проявить, хотя это не Испания, Франция или Англия. Парень просто пропал. Довбика я впервые увидел только тогда, когда он пенальти бил.

Советую ему, чтобы он был активным, агрессивным, брал игру на себя и много бил по воротам, если есть возможность. Довбик играл спиной к воротам и если получал мяч, то сразу отдавал", - сказал Леоненко.