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Украинец попал в символическую сборную 4-го тура Лиги наций
Команду составил портал WhoScored
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Авторитетный портал WhoScored сформировал символическую сборную 4-го тура Лиги наций в дивизионе В.
В команду попал только один футболист сборной Украины - Анатолий Трубин. Вратарь получил от ресурса 7,57 за матч против Чехии (1:1).
Трубин вышел в старте сине-желтых и отыграл полный поединок. Он пропустил один мяч, а также выполнил 5 сейвов.
Напомним, сборная Украины после 4-х туров с 4 очками продолжает замыкать турнирную таблицу группы В1 Лиги наций. В ноябре сине-желтые сыграют два заключительных матча: 16-го числа против Грузии в Батуми и 19-го - против Албании в Тиране.
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