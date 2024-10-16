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Национальная сборная Украины

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Украинец попал в символическую сборную 4-го тура Лиги наций

Национальная сборная Украины

Команду составил портал WhoScored

Украинец попал в символическую сборную 4-го тура Лиги наций

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

Авторитетный портал WhoScored сформировал символическую сборную 4-го тура Лиги наций в дивизионе В.

В команду попал только один футболист сборной Украины - Анатолий Трубин. Вратарь получил от ресурса 7,57 за матч против Чехии (1:1).

Трубин вышел в старте сине-желтых и отыграл полный поединок. Он пропустил один мяч, а также выполнил 5 сейвов.

Напомним, сборная Украины после 4-х туров с 4 очками продолжает замыкать турнирную таблицу группы В1 Лиги наций. В ноябре сине-желтые сыграют два заключительных матча: 16-го числа против Грузии в Батуми и 19-го - против Албании в Тиране.

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Фото: WhoScored
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Украина Анатолий Трубин
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Источник:
WhoScored
Опубликовал: Алина Ерофеева
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