Украинец попал в символическую сборную 4-го тура Лиги наций

Авторитетный портал WhoScored сформировал символическую сборную 4-го тура Лиги наций в дивизионе В.

В команду попал только один футболист сборной Украины - Анатолий Трубин. Вратарь получил от ресурса 7,57 за матч против Чехии (1:1).

Трубин вышел в старте сине-желтых и отыграл полный поединок. Он пропустил один мяч, а также выполнил 5 сейвов.

Напомним, сборная Украины после 4-х туров с 4 очками продолжает замыкать турнирную таблицу группы В1 Лиги наций. В ноябре сине-желтые сыграют два заключительных матча: 16-го числа против Грузии в Батуми и 19-го - против Албании в Тиране.

Фото: WhoScored