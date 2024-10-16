Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чуйченко: За счет своей скорости Мудрик постоянно обострял впереди. Он неплохо сыграл в этих двух поединках
Особенно была отмечена встреча с Грузией
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный украинский экс-нападающий Сергей Чуйченко поделился впечатлениями от игры вингера национальной сборной Украины и лондонского "Челси" Михаила Мудрика в октябрьских матчах Лиги наций.
"В начале поединка с чехами он великолепно прошел по флангу и отдал передачу на Шапаренко, который, возможно, растерялся. Возможно, лидер "Динамо" не ждал этот пас или неправильно подобрал ногу для удара по воротам.
В целом Мудрик за счет своей скорости постоянно обострял впереди. Он неплохо сыграл в этих двух поединках. Но, мне кажется, что в первой встрече с Грузией Миша выглядел свежее и интереснее", - сказал Чуйченко.
Напомним, в игре с Грузией Мудрик отметился одним голом, который в итоге стал решающим.
Популярное сейчас
- Пик карьеры Калюжного на фоне локального прогресса Реброва. О матчах сборной Украины в Лиге наций
- Спиваковский сформировал состав сборной всех времен без футболистов Динамо и Шахтера
- Вацко – о восприятии сборной Украины в Чехии: Как на нас смотрят. Меня просто разорвало
- Украина – Грузия 1:0. Видео гола и обзор матча
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
Комментарии 2