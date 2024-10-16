Чуйченко: За счет своей скорости Мудрик постоянно обострял впереди. Он неплохо сыграл в этих двух поединках

Известный украинский экс-нападающий Сергей Чуйченко поделился впечатлениями от игры вингера национальной сборной Украины и лондонского "Челси" Михаила Мудрика в октябрьских матчах Лиги наций.

"В начале поединка с чехами он великолепно прошел по флангу и отдал передачу на Шапаренко, который, возможно, растерялся. Возможно, лидер "Динамо" не ждал этот пас или неправильно подобрал ногу для удара по воротам.

В целом Мудрик за счет своей скорости постоянно обострял впереди. Он неплохо сыграл в этих двух поединках. Но, мне кажется, что в первой встрече с Грузией Миша выглядел свежее и интереснее", - сказал Чуйченко.