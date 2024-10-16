  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Чуйченко: За счет своей скорости Мудрик постоянно обострял впереди. Он неплохо сыграл в этих двух поединках
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чуйченко: За счет своей скорости Мудрик постоянно обострял впереди. Он неплохо сыграл в этих двух поединках

Национальная сборная Украины

Особенно была отмечена встреча с Грузией

Чуйченко: За счет своей скорости Мудрик постоянно обострял впереди. Он неплохо сыграл в этих двух поединках

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный украинский экс-нападающий Сергей Чуйченко поделился впечатлениями от игры вингера национальной сборной Украины и лондонского "Челси" Михаила Мудрика в октябрьских матчах Лиги наций.

"В начале поединка с чехами он великолепно прошел по флангу и отдал передачу на Шапаренко, который, возможно, растерялся. Возможно, лидер "Динамо" не ждал этот пас или неправильно подобрал ногу для удара по воротам.

В целом Мудрик за счет своей скорости постоянно обострял впереди. Он неплохо сыграл в этих двух поединках. Но, мне кажется, что в первой встрече с Грузией Миша выглядел свежее и интереснее", - сказал Чуйченко.

Напомним, в игре с Грузией Мудрик отметился одним голом, который в итоге стал решающим.

По теме
yellow-arrow
Чуйченко: К Довбику в матче с Чехией вообще нет никаких претензий
yellow-arrow
Судаков рассказал о ссоре Мудрика и Шапаренко из-за игрового номера
yellow-arrow
Украинец попал в символическую сборную 4-го тура Лиги наций
Украина Чехия Сергей Чуйченко Лига Наций Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.10.2024 в 17:20
Передача була невдалою, Шапаренка дотягувався до м'яча назад, тому й удар не вийшов.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.10.2024 в 17:20
Передача була невдалою, Шапаренка дотягувався до м'яча назад, тому й удар не вийшов.
Ответить
0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
16.10.2024 в 16:32
Харьковчанин харьковчанина не обидит
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости