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Чуйченко: К Довбику в матче с Чехией вообще нет никаких претензий

Национальная сборная Украины

Обидно только, что мало игровых моментов было в матче

Чуйченко: К Довбику в матче с Чехией вообще нет никаких претензий

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный украинский экс-нападающий Сергей Чуйченко поделился впечатлениями от игры форварда национальной сборной Украины и Артема Довбика в матче с Чехией (1:1).

– Вы, как штатный пенальтист в своих бывших командах, что скажете по Довбику? Артему доверили пробить одиннадцатиметровый в матче с Чехией, и он его реализовал. И дальше Довбику будут доверять эту миссию?

– Стоит обратить внимание на то, что Довбик неоднократно бьет пенальти. И делает это Артем уверенно. Пробил одиннадцатиметровый он здорово. Вообще к нему нет никаких претензий.

К слову, Судаков в "Шахтере" тоже бьет пенальти, но в матче с чехами доверили эту миссию Довбику. Артему и нужно было снова забить за сборную, чтобы почувствовать вкус голов. Для нападающего это большой плюс. А исполнил он здорово пенальти. Обидно только, что мало игровых моментов было в матче. У него был всего лишь один момент. А Довбик, естественно, зависит от полузащитников. Будем надеяться, что в ноябрьских двух матчах мы порадуемся за сборную и будет решен вопрос, которой стоит перед командой.

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Украина Чехия Сергей Чуйченко Артем Довбик
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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