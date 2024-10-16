Чуйченко: К Довбику в матче с Чехией вообще нет никаких претензий

Известный украинский экс-нападающий Сергей Чуйченко поделился впечатлениями от игры форварда национальной сборной Украины и Артема Довбика в матче с Чехией (1:1).

– Вы, как штатный пенальтист в своих бывших командах, что скажете по Довбику? Артему доверили пробить одиннадцатиметровый в матче с Чехией, и он его реализовал. И дальше Довбику будут доверять эту миссию?

– Стоит обратить внимание на то, что Довбик неоднократно бьет пенальти. И делает это Артем уверенно. Пробил одиннадцатиметровый он здорово. Вообще к нему нет никаких претензий.

К слову, Судаков в "Шахтере" тоже бьет пенальти, но в матче с чехами доверили эту миссию Довбику. Артему и нужно было снова забить за сборную, чтобы почувствовать вкус голов. Для нападающего это большой плюс. А исполнил он здорово пенальти. Обидно только, что мало игровых моментов было в матче. У него был всего лишь один момент. А Довбик, естественно, зависит от полузащитников. Будем надеяться, что в ноябрьских двух матчах мы порадуемся за сборную и будет решен вопрос, которой стоит перед командой.