Судаков рассказал о ссоре Мудрика и Шапаренко из-за игрового номера

Полузащитник "Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков рассказал о забавном эпизоде в матче Лиги наций с Чехией (1:2), когда он попал мячом в лицо Николаю Шапаренко.

“Конечно, что обсуждали с Николаем этот эпизод. Смеялись. Я спросил, все ли нормально, но он успел руку поднять. Я ему в руку, а не в голову попал.

Много комментариев было на счет того, что я отомстил за друга, за 10-й номер. Была немного ссора. Ну, как ссора. Просто подняли вопрос, кто будет играть под 10-м номером. Пишут, что это за Мудрика", – рассказал Судаков в эфире радио Чемпион.