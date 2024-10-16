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Судаков рассказал о ссоре Мудрика и Шапаренко из-за игрового номера

Национальная сборная Украины
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Забавный эпизод случился в матче с Чехией

Судаков рассказал о ссоре Мудрика и Шапаренко из-за игрового номера

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Полузащитник "Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков рассказал о забавном эпизоде в матче Лиги наций с Чехией (1:2), когда он попал мячом в лицо Николаю Шапаренко.

“Конечно, что обсуждали с Николаем этот эпизод. Смеялись. Я спросил, все ли нормально, но он успел руку поднять. Я ему в руку, а не в голову попал.

Много комментариев было на счет того, что я отомстил за друга, за 10-й номер. Была немного ссора. Ну, как ссора. Просто подняли вопрос, кто будет играть под 10-м номером. Пишут, что это за Мудрика", – рассказал Судаков в эфире радио Чемпион.

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Источник:
Інстаграм Судакова
Опубликовал: Михаил Черныш
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