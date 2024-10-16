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Милевский: Калюжный - мужик! Лицо у него такое мужское

Национальная сборная Украины

Достойная замена в сборной Тарасу Степаненко

Милевский: Калюжный - мужик! Лицо у него такое мужское

Фото: УАФ

Новина українською

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский оценил дебют опорника "Александрии" Ивана Калюжного в национальной команде.

- Что скажете об игре Калюжного? Парень сыграл всего две игры за сборную, но кажется, что он в этой команде уже лет пять, так уверенно выглядит.

- Дай Бог удачи и здоровья молодому человеку. Видно, что он старается. Ваня говорил, что у него была мечта сыграть за сборную Украины, и он этого добился своим трудом. Калюжный живет игрой, живет моментом, чтобы не пропустить единоборство, постоянно заряжен. Мужик! Лицо у него такое мужское. По нему видно, что он уже состоялся как футболист. Я ему желаю только успехов.

- Калюжный - достойная замена Степаненко, учитывая возраст Тараса?

- Да, 100%.

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Артем Милевский Украина ФК Александрия Иван Калюжный
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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