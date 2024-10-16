Милевский: Калюжный - мужик! Лицо у него такое мужское

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский оценил дебют опорника "Александрии" Ивана Калюжного в национальной команде.

- Что скажете об игре Калюжного? Парень сыграл всего две игры за сборную, но кажется, что он в этой команде уже лет пять, так уверенно выглядит.

- Дай Бог удачи и здоровья молодому человеку. Видно, что он старается. Ваня говорил, что у него была мечта сыграть за сборную Украины, и он этого добился своим трудом. Калюжный живет игрой, живет моментом, чтобы не пропустить единоборство, постоянно заряжен. Мужик! Лицо у него такое мужское. По нему видно, что он уже состоялся как футболист. Я ему желаю только успехов.

- Калюжный - достойная замена Степаненко, учитывая возраст Тараса?

- Да, 100%.