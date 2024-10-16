Воробей: Сборной Украины надо еще 3-4 таких игрока на поле и будет результат

Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей прошелся по персоналиям нашей национальной команды в матчах Лиги наций против Грузии (1:0) и Чехии (1:1).

– Артему Довбику в ответственный момент доверили пробить пенальти за сборную. Он не растерялся и отправил мяч в пустой угол. Хладнокровно пробил?

– Довбик, играя за "Днепр-1", исполнял пенальти. В Жироне ему тоже доверяли одиннадцатиметровые. Поэтому нормально, что ему доверили бить пенальти. Если человек уверен в себе и забивает мячи, ему необходимо доверять. Нужно отдать должное тому, что у Артема голевое чутье есть. Почему бы это не использовать? Довбик молодец, что подошел и хладнокровно переиграл вратаря сборной Чехии. Поэтому Артем молодец и, слава Богу, что он забил.

– А об игре средней линии, что скажете?

– Не впечатлила игра центральных полузащитников. В матче с чехами Шапаренко, Судаков и Степаненко себя не показали. Довольно посредственно сыграла наша линия полузащиты. Если полузащита ничего не создает, то что мы можем требовать от нападающего, от того же Мудрика и так далее? Надо о себе уже заявлять на международной арене! Ведь есть же заявления, что тот стоит 50 миллионов, тот стоит 100 миллионов, а тот – 200 миллионов! Вот игра показывает, что на самом деле где-то далеки от этой суммы. Мы знаем, что это хорошие футболисты и они реально сильные. Просто где-то почему-то сейчас они не показывают игру, которую от них ждут. В матче с Чехией в действиях Судакова и Шапаренко я не увидел что-то интересное.

– Вспомните, а ваше поколение сильно эмоционально радовалось голам сборной Украины?

– Включите ретро-матчи и посмотрите, как в свое время, когда забивали Шевченко, Ребров и так далее, все радовались. Конечно, радовались! Я о том, что надо проявлять эмоции. Вот в матче с чехами, когда Забарный пошел в этот яркий подкат, очень приятно было наблюдать. На каждом клочке поля такая игра должна быть! Таких, как Калюжный и Забарный, надо еще 3-4 игрока на поле и будет результат. А в середине поля с чехами мы не доиграли, так скажем.