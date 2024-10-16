  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Воробей: Сборной Украины надо еще 3-4 таких игрока на поле и будет результат
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Воробей: Сборной Украины надо еще 3-4 таких игрока на поле и будет результат

Национальная сборная Украины
Обновлено

Эксперт назвал пару игроков сборной Украины, которые его впечатлили в недавних матчах

Воробей: Сборной Украины надо еще 3-4 таких игрока на поле и будет результат

Новина українською

Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей прошелся по персоналиям нашей национальной команды в матчах Лиги наций против Грузии (1:0) и Чехии (1:1).

– Артему Довбику в ответственный момент доверили пробить пенальти за сборную. Он не растерялся и отправил мяч в пустой угол. Хладнокровно пробил?

– Довбик, играя за "Днепр-1", исполнял пенальти. В Жироне ему тоже доверяли одиннадцатиметровые. Поэтому нормально, что ему доверили бить пенальти. Если человек уверен в себе и забивает мячи, ему необходимо доверять. Нужно отдать должное тому, что у Артема голевое чутье есть. Почему бы это не использовать? Довбик молодец, что подошел и хладнокровно переиграл вратаря сборной Чехии. Поэтому Артем молодец и, слава Богу, что он забил.

– А об игре средней линии, что скажете?

– Не впечатлила игра центральных полузащитников. В матче с чехами Шапаренко, Судаков и Степаненко себя не показали. Довольно посредственно сыграла наша линия полузащиты. Если полузащита ничего не создает, то что мы можем требовать от нападающего, от того же Мудрика и так далее? Надо о себе уже заявлять на международной арене! Ведь есть же заявления, что тот стоит 50 миллионов, тот стоит 100 миллионов, а тот – 200 миллионов! Вот игра показывает, что на самом деле где-то далеки от этой суммы. Мы знаем, что это хорошие футболисты и они реально сильные. Просто где-то почему-то сейчас они не показывают игру, которую от них ждут. В матче с Чехией в действиях Судакова и Шапаренко я не увидел что-то интересное.

– Вспомните, а ваше поколение сильно эмоционально радовалось голам сборной Украины?

– Включите ретро-матчи и посмотрите, как в свое время, когда забивали Шевченко, Ребров и так далее, все радовались. Конечно, радовались! Я о том, что надо проявлять эмоции. Вот в матче с чехами, когда Забарный пошел в этот яркий подкат, очень приятно было наблюдать. На каждом клочке поля такая игра должна быть! Таких, как Калюжный и Забарный, надо еще 3-4 игрока на поле и будет результат. А в середине поля с чехами мы не доиграли, так скажем.

По теме
yellow-arrow
Сборная Украины потеряла шансы на попадание в первую корзину при жеребьевке квалификации ЧМ-2026
yellow-arrow
Судаков: Даже попадал на тик-токи "Какой была бы жизнь, если бы Судаков забил тот самый мяч Бельгии"
yellow-arrow
Кривошеенко: Не знал, почему Таловерова раньше вызывали в сборную - говорили, что он друг Мудрика
Андрей Воробей Украина Чехия Иван Калюжный Николай Шапаренко Георгий Судаков Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости