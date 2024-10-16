Кривошеенко: Не знал, почему Таловерова раньше вызывали в сборную - говорили, что он друг Мудрика

Бывший полузащитник "Ворсклы" и "Ильичевца" Иван Кривошеенко оценил игру защитника сборной Украины Максима Таловерова в матче Лиги наций с Чехией (1:1).

– Как тебе игра в центре защиты Максима Таловерова, который хоть и не дебютант сборной, но часто выходил на замену в конце матчей?

– Честно говоря, я не знал, почему его раньше вызывали в сборную. Да и многие мои друзья и знакомые так говорили, это правда. Я думал, что он просто друг Михаила Мудрика.

На этой позиции часто хорош был Сваток, но Сергей Ребров доверил это место с Забарным в центре защиты Таловерову. Пока Максим выглядит хорошо, он отлично играет в воздухе, может начать атаку, да и на опережение готов всегда сыграть. Как с ним будет развиваться история в дальнейшем, когда вернется Миколенко, а Матвиенко, по идее, сместится в центр обороны, я не знаю. Ему нужно играть и прогрессировать, ведь Таловерову всего 24 года.

– Кто для тебя лучший игрок матча Украина – Чехия в нашей сборной?

– Я бы выбирал между двумя футболистами. Михаил Мудрик пытается брать на себя инициативу, пытается обыгрывать оппонентов, причем на скорости, но не всегда это у него получается. Хотя в желании ему не откажешь. А вот кто уверенно и полезно сыграл во Вроцлаве, это Анатолий Трубин. Несколько раз он действительно нас спас. И это было поразительно.