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Судаков: Даже попадал на тик-токи "Какой была бы жизнь, если бы Судаков забил тот самый мяч Бельгии"
И там - параллельная вселенная
instagram.com/sudakov_11
Полузащитник "Шахтера" и
– Как ты реагируешь на комментарии в соцсетях или личные? Как ты это воспринимаешь?
– Если честно, в последнее время немного отвлекся от этого всего. На Евро реагировал, смотрел, читал. Очень много комментариев были отрицательными.
Были такие эмоциональные качели. Сначала после румын, когда проиграли 0:3, конечно, нас поливали страшно. Затем после Словакии все пишут "Молодцы".
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Потом опять Бельгия и так же… У меня был момент… Даже попадал на тик-токи: "Какой была бы жизнь, если бы Судаков забил тот самый мяч". И там параллельная вселенная.
Конечно, просматриваю. Я не могу совсем не читать, потому что оно мне все высвечивается, – рассказал Судаков в эфире радио Чемпион.
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