  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Судаков: Даже попадал на тик-токи "Какой была бы жизнь, если бы Судаков забил тот самый мяч Бельгии"
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судаков: Даже попадал на тик-токи "Какой была бы жизнь, если бы Судаков забил тот самый мяч Бельгии"

Национальная сборная Украины
Обновлено

И там - параллельная вселенная

Судаков: Даже попадал на тик-токи "Какой была бы жизнь, если бы Судаков забил тот самый мяч Бельгии"

instagram.com/sudakov_11

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков рассказал, как он реагирует на комментарии в соцсетях.

– Как ты реагируешь на комментарии в соцсетях или личные? Как ты это воспринимаешь?

– Если честно, в последнее время немного отвлекся от этого всего. На Евро реагировал, смотрел, читал. Очень много комментариев были отрицательными.

Были такие эмоциональные качели. Сначала после румын, когда проиграли 0:3, конечно, нас поливали страшно. Затем после Словакии все пишут "Молодцы".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Потом опять Бельгия и так же… У меня был момент… Даже попадал на тик-токи: "Какой была бы жизнь, если бы Судаков забил тот самый мяч". И там параллельная вселенная.

Конечно, просматриваю. Я не могу совсем не читать, потому что оно мне все высвечивается, – рассказал Судаков в эфире радио Чемпион.

По теме
yellow-arrow
Сборная Украины потеряла шансы на попадание в первую корзину при жеребьевке квалификации ЧМ-2026
yellow-arrow
Воробей: Сборной Украины надо еще 3-4 таких игрока на поле и будет результат
yellow-arrow
Кривошеенко: Не знал, почему Таловерова раньше вызывали в сборную - говорили, что он друг Мудрика
Украина Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости