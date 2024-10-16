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Мирон Маркевич назвал условия, при каких сборная Украины может занять 1-е место в группе Лиги наций

Национальная сборная Украины
Обновлено

Шанс еще есть

Мирон Маркевич назвал условия, при каких сборная Украины может занять 1-е место в группе Лиги наций

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич говорит о том, что сборная Украины еще может претендовать на выход в Дивизион A Лиги наций, но для этого необходимо возвращение лидеров и голы Артема Довбика с игры.

"Факты – упрямая вещь. На что можно рассчитывать, когда нет остроты в атаке? Чем ближе наши подходили к штрафной площадке соперника, тем становились менее уверенными. Создавалось впечатление, что футболисты банально не знали, как обострить ситуацию. Вот почему неудивительно, что выдвинутый на острие Артем Довбык находился на голодном пайке, потому что это не его вина, не хватало, образно говоря, подносчиков снарядов.

Я много ожидаю от возвращения в строй травмированных Виктора Цыганкова и Александра Зинченко, что скажется на взаимодействии с Артемом Довбиком.

Если он начнет наконец забивать не только с 11-метровой отметки, то наши шансы повыситься в классе резко возрастут", – сказал Маркевич.

Напомним, что сборная Украины замыкает турнирную таблицу своей группы, набрав 4 очка. У Чехии 7 баллов, у Грузии и Албании - по 6.

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Мирон Маркевич Украина Александр Зинченко Артем Довбик Виктор Цыганков
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.10.2024 в 20:40
Так, Судакови та Мудрики-Зубкови в цьому не зарадять.
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5
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Комментарии 5
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.10.2024 в 20:40
Так, Судакови та Мудрики-Зубкови в цьому не зарадять.
Ответить
1
5
aleks68
16.10.2024 в 20:48
лишь бы тявкнуть лопух дырявый?твои динамовские бараны не лучше?шляпаренко дутая звезда за 300 млн
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4
2
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
16.10.2024 в 21:04
кидай бояру х@ярити !
 
0
5
aleks68
16.10.2024 в 21:45
протокваша не суй своё тупое е....о куда не просят.лижи суркисам и реброву и не захлебнись от счастья вонючая дырявая затычка
 
4
0
aleks68
16.10.2024 в 20:51
любишь лить помои на шахтёр и его игроков(бывших и настоящих).когда твоя любимая помойка динамо обделывается по уши сразу прячешь свой язык в .опу и молчишь.
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4
1

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