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Мирон Маркевич назвал условия, при каких сборная Украины может занять 1-е место в группе Лиги наций
Шанс еще есть
Фото: ФК Карпати
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич говорит о том, что
"Факты – упрямая вещь. На что можно рассчитывать, когда нет остроты в атаке? Чем ближе наши подходили к штрафной площадке соперника, тем становились менее уверенными. Создавалось впечатление, что футболисты банально не знали, как обострить ситуацию. Вот почему неудивительно, что выдвинутый на острие Артем Довбык находился на голодном пайке, потому что это не его вина, не хватало, образно говоря, подносчиков снарядов.
Я много ожидаю от возвращения в строй травмированных Виктора Цыганкова и Александра Зинченко, что скажется на взаимодействии с Артемом Довбиком.
Если он начнет наконец забивать не только с 11-метровой отметки, то наши шансы повыситься в классе резко возрастут", – сказал Маркевич.
Напомним, что сборная Украины замыкает турнирную таблицу своей группы, набрав 4 очка. У Чехии 7 баллов, у Грузии и Албании - по 6.
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