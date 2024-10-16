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Сборная Украины потеряла шансы на попадание в первую корзину при жеребьевке квалификации ЧМ-2026
Наша сборная будет жеребиться из второй корзины
Getty Images/Global Images Ukraine
Команда Сергея Реброва с вероятностью 100% будет жеребиться из второй корзины.
Жеребьёвка групповой стадии отборочного турнира УЕФА пройдёт в декабре 2024 года.
Напомним, что от УЕФА на ЧМ-2026 будут разыграны 16 путевок.
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12 групп по 4 или 5 команд в каждой сыграют друг с другом по два матча (дома и на выезде). Победители групп квалифицируются в финальную стадию чемпионата мира 2026 года.
16 команд (12 команд, занявших в группах второе место и четыре команды из Лиги наций УЕФА на основании рейтинга) будет сведены в четыре "пути" и сыграют два одноматчевых раунда в формате плей-офф (полуфиналы и финал). Победители четырёх "путей" квалифицируются в финальную стадию чемпионата мира 2026 года.
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