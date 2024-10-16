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Маркевич: В последние годы уровень европейских сборных заметно выровнялся

Национальная сборная Украины
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Шансы на выход из группы у сборной Украины еще есть

Маркевич: В последние годы уровень европейских сборных заметно выровнялся

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич рассказал, чего не хватало подопечным Сергея Реброва в октябрьских матчах Лиги наций.

– Последние поединки с грузинами и чехами еще раз подтвердили, что Украина богата квалифицированными футболистами. Поэтому неудивительно, что отсутствие из-за травм целой группы ведущих игроков не было ощутимым. Каждый, кого вызвали на эти матчи, был готов внести свой вклад в победное выступление главной команды страны.

– Однако и этот отрезок нашим ребятам не удалось пройти без очковых потерь.

– К счастью, они не были критическими, украинская сборная остается в игре. Знаете, я не буду оригиналом, когда скажу, что в последние годы уровень европейских сборных заметно выровнялся. Теперь, чтобы быть на виду, нужно чем-то удивлять в каждом поединке. Только нестандартные действия и характер могут помочь склонить чашу весов на свою сторону.

– Когда уже зашла речь об игроках, заменивших травмированных, кто произвел приятное впечатление?

– Все они горели желанием воспользоваться возможностью заявить о себе. Ведь такой шанс бывает не часто. Теперь многое будет зависеть от того, как они проявят себя на клубном уровне, будут ли прогрессировать? В частности, я хорошо знаю возможности Ивана Калюжного, которому не откажешь в усердии, настрое, однако ему еще есть, над чем работать, например, первым пасом. Хотя, конечно, радует, что появление новобранцев в сборной будет способствовать обострению конкуренции за место в старте, что всегда сказывается на росте мастерства.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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