В сети появилось фото как встречали дома дебютанта сборной Украины

В социальной сети Instagram появилось фото встречи дебютанта сборной и полузащитника "Александрии" Ивана Калюжного. Его жена Анна Калюжная выложила сторис с поздравлениями и фото игрока.

С приездом, любимый, - написала Анна в сторис и упомянула футболиста.

В сторис размещён торт, на котором футбольный мяч, именная футболка и герб УАФ. Рядом прикреплены фото с матчей.

Напомним, что полузащитник Иван Калюжный дебютировал с первых минут в матче против сборной Грузии. Его похвалил главный тренер сборной Сергей Ребров.

Также Ивана Калюжного болельщики признали "Левом матчу" в поединке против сборной Чехии.