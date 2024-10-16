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Национальная сборная Украины

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В сети появилось фото как встречали дома дебютанта сборной Украины

Национальная сборная Украины
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В сети появилось фото как встречали дома дебютанта сборной Украины

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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В социальной сети Instagram появилось фото встречи дебютанта сборной и полузащитника "Александрии" Ивана Калюжного. Его жена Анна Калюжная выложила сторис с поздравлениями и фото игрока.

С приездом, любимый, - написала Анна в сторис и упомянула футболиста.

В сторис размещён торт, на котором футбольный мяч, именная футболка и герб УАФ. Рядом прикреплены фото с матчей.

В сети появилось фото как встречали дома дебютанта сборной Украины - изображение 1

Напомним, что полузащитник Иван Калюжный дебютировал с первых минут в матче против сборной Грузии. Его похвалил главный тренер сборной Сергей Ребров.

Также Ивана Калюжного болельщики признали "Левом матчу" в поединке против сборной Чехии.

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Национальная сборная Украины Иван Калюжный
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Источник:
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Опубликовал: Владислав Прийменко
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