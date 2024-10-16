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Степаненко догнал Коноплянку по количеству матчей за сборную Украины, а Матвиенко обошел Гусина
Обновление в списке гвардейцев сборной Украины
УАФ
После двух октябрьских матчей Лиги наций-2024/2025 произошли существенные изменения в верхней части исторической таблицы гвардейцев
Тарас Степаненко провел свой 87-й поединок за "сине-желтых" и догнал по этому показателю Евгения Коноплянку, который единолично занимал в реестре 7-е место.
Николай Матвиенко довел счет своих матчей в составе главной команды страны до 72-х, обошел в реестре Андрея Гусина (71 матч) и разместился на 11-й позиции исторической таблицы.
В конце концов, Роман Яремчук сыграл за сборную Украины уже 57 встреч, что позволило ему обойти в реестре Сергея Назаренко и Вячеслава Шевчука (у обоих — по 56 матчей) и догнать Виктора Цыганкова с Александром Кучером, которые делили между собой 21-е место рейтинга.
- Андрей Ярмоленко – 124 матча
- Андрей Шевченко - 111
- Андрей Пятов - 102
- Руслан Ротань - 100
- Олег Гусев - 98
- Александр Шовковский - 92
- Евгений Коноплянка - 87
- Тарас Степаненко - 87
- Сергей Ребров - 75
- Андрей Воронин - 74
- Николай Матвиенко - 72
- Андрей Гусин - 71
- Андрей Воробей - 68
- Александр Зинченко - 68
- Андрей Несмачный - 67
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