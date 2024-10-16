Степаненко догнал Коноплянку по количеству матчей за сборную Украины, а Матвиенко обошел Гусина

После двух октябрьских матчей Лиги наций-2024/2025 произошли существенные изменения в верхней части исторической таблицы гвардейцев сборной Украины .

Тарас Степаненко провел свой 87-й поединок за "сине-желтых" и догнал по этому показателю Евгения Коноплянку, который единолично занимал в реестре 7-е место.

Николай Матвиенко довел счет своих матчей в составе главной команды страны до 72-х, обошел в реестре Андрея Гусина (71 матч) и разместился на 11-й позиции исторической таблицы.

В конце концов, Роман Яремчук сыграл за сборную Украины уже 57 встреч, что позволило ему обойти в реестре Сергея Назаренко и Вячеслава Шевчука (у обоих — по 56 матчей) и догнать Виктора Цыганкова с Александром Кучером, которые делили между собой 21-е место рейтинга.