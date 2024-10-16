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Национальная сборная Украины

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Степаненко догнал Коноплянку по количеству матчей за сборную Украины, а Матвиенко обошел Гусина

Национальная сборная Украины

Обновление в списке гвардейцев сборной Украины

Степаненко догнал Коноплянку по количеству матчей за сборную Украины, а Матвиенко обошел Гусина

УАФ

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После двух октябрьских матчей Лиги наций-2024/2025 произошли существенные изменения в верхней части исторической таблицы гвардейцев сборной Украины.

Тарас Степаненко провел свой 87-й поединок за "сине-желтых" и догнал по этому показателю Евгения Коноплянку, который единолично занимал в реестре 7-е место.

Николай Матвиенко довел счет своих матчей в составе главной команды страны до 72-х, обошел в реестре Андрея Гусина (71 матч) и разместился на 11-й позиции исторической таблицы.

В конце концов, Роман Яремчук сыграл за сборную Украины уже 57 встреч, что позволило ему обойти в реестре Сергея Назаренко и Вячеслава Шевчука (у обоих — по 56 матчей) и догнать Виктора Цыганкова с Александром Кучером, которые делили между собой 21-е место рейтинга.

  1. Андрей Ярмоленко – 124 матча
  2. Андрей Шевченко - 111
  3. Андрей Пятов - 102
  4. Руслан Ротань - 100
  5. Олег Гусев - 98
  6. Александр Шовковский - 92
  7. Евгений Коноплянка - 87
  8. Тарас Степаненко - 87
  9. Сергей Ребров - 75
  10. Андрей Воронин - 74
  11. Николай Матвиенко - 72
  12. Андрей Гусин - 71
  13. Андрей Воробей - 68
  14. Александр Зинченко - 68
  15. Андрей Несмачный - 67
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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