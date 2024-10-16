Нагорняк назвал две позиции в сборной Украины, которые закрыты на 10 лет вперед

Экс-футболист и главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк что позиция вратаря и одного из центральных защитников закрыта в сборной Украины на десять лет вперед.

"Мое мнение, что у нас вратарская позиция закрыта на десятилетие. У нас есть два вратаря, которые играют за "Бенфику" и "Реал". И они будут конкурировать за место в рамке. На сегодняшний день Трубин в рамке придает команде уверенности и спокойствия. А по Забарному я давно говорил, что ему альтернативы нет. Есть только один вопрос – кто с ним в паре будет играть. Забарный выигрывает всю борьбу и начинает атаки. Он выигрывает практически всю верховую борьбу.

На сегодняшний день позиция, на которой играет Забарный, у нас закрыта на десятилетие. Мне кажется, он надолго в сборной. Главное, чтобы травм у него не было. А в целом он показывают хорошую, солидную игру.

Не просто так пишут, что Забарным топовые клубы интересуются. Я думаю, что в "Борнмуте" он не задержится. Да, он подписал новый контракт с "вишнями". Понятно, что в Англии просто так это делать не будут. Такие контракты подписывают, чтобы перепродать футболиста подороже", – сказал Нагорняк.